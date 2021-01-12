الامارات | مكتوم بن محمد يتفقد سير العمل في «إقامة دبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن مكتوم بن محمد يتفقد سير العمل في «إقامة دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفقّد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، صباح أمس، مقر الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، حيث اطلع سموه على سير العمل في الإدارة، وما تقوم به من جهود في سبيل تطوير منظومة العمل لديها بتبني أحدث التقنيات، بما يسهم في تعزيز الأداء والوصول إلى أعلى مستوياته وفق أفضل المعايير العالمية، وبما يتناسب مع مكانة دبي الرائدة كمركز حيوي لأنشطة المال والأعمال، ومقصد سياحي رئيس في المنطقة.

واستمع سموه، خلال الزيارة التي رافقه فيها مدير عام الإدارة اللواء محمد أحمد المري، وعدد من مساعديه ومديري ورؤساء الأقسام في الإدارة، إلى شرح حول جهود التطوير المستمرة في الإدارة، لاسيما في مجال التحول نحو البيئة الذكية، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بهذا الشأن، فيما قدم عدد من الكوادر الوطنية الشابة إلى سمو نائب حاكم دبي عرضاً مفصلاً حول تلك الجهود وعمل ومهام أقسام الإدارة والمعايير التي يتم العمل بها، من أجل ضمان أعلى مستويات الراحة للمسافرين عبر مختلف المنافذ الجوية والبحرية والجوية.

كوادر شابة قدمت عرضاً مفصلاً حول عمل ومهام أقسام «إقامة دبي».

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