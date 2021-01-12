الامارات | 80 ألفاً و683 جرعة لقاح «كوفيد-19» خلال 24 ساعة

شكرا لقرائتكم خبر عن 80 ألفاً و683 جرعة لقاح «كوفيد-19» خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 80 ألفاً و683 جرعة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم مليوناً و167 ألفاً و251 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 11.8 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوفير لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات، والسيطرة على فيروس «كوفيد-19»، وعدم انتشاره بين أفراد المجتمع، والوصول إلى مرحلة التعافي من الجائحة والاقتراب من عودة ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬الحياة ‬الطبيعية. ‬

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