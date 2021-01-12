الامارات | «صحة دبي» تستحدث عيادة للإقلاع عن التدخين في «ند الحمر»

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة دبي» تستحدث عيادة للإقلاع عن التدخين في «ند الحمر» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استحدثت هيئة الصحة بدبي عيادة للإقلاع عن التدخين بمركز ند الحمر الصحي، ليرتفع العدد الكلي لهذه العيادات إلى ثلاث بعد عيادتي مركزي الطوار والبرشاء الصحيين.

وأكدت مسؤولة وحدة الأمراض الحادة والمزمنة بالإنابة بالهيئة، الدكتورة عائشة سلطان العلماء، أهمية هذه العيادة التي ستعزّز من جهود الهيئة في مجال مساعدة أفراد المجتمع للإقلاع عن التدخين وتفادي مخاطره السلبية على صحة الفرد والمجتمع بشكل عام.

وأشارت إلى سهولة الاستفادة من الخدمات التي تقدمها عيادات التدخين بالهيئة، والتي يمكن الحصول عليها من خلال التواصل المباشر مع مركز الاتصال الموحد بالهيئة 800342 لأخذ موعد، أو من خلال التحويل المباشر من الطبيب بمراكز الرعاية الصحية الأولية.

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