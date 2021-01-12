الامارات | 7 مخالفات صيد وقتل جائر لحيوانات برية في المنطقة الشرقية

شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مخالفات صيد وقتل جائر لحيوانات برية في المنطقة الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّهت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة سبع مخالفات صيد جائر وقتل أو إيذاء كائنات برية في المنطقة الشرقية، بعد أن نفذت أكثر من 200 حملة تفتيشية منذ مطلع العام الماضي.

وأفادت رئيسة الهيئة، هنا سيف السويدي، بأن الهيئة تهدف من مخالفة من يمارس أنشطة تضر بالبيئة، سواءً كانت بيئة بحرية أو صحراوية أو زراعية أو كائنات حية، إلى حماية البيئة والمحافظة عليها وعلى خواصها وتوازنها الطبيعي، وحماية الكائنات الحية التي تعيش فيها، والعمل على التنمية البيئية والارتقاء بها.

ومن قائمة المخالفات التي تسجلها الهيئة العام الفائت، وفقاً للسويدي، مخالفتان تمثلتا في إلقاء نفايات خطرة، أو دفنها، أو تخزينها في بيئات المناطق البرية، وتلويث هذه المناطق، والإخلال بالأمن الصحي للفرد والمجتمع من خلال التخلّص من مخلّفات البناء والهدم، ومخلّفات العمليات الفنية والإنتاجية، والمياه العادمة والزيوت المستعملة في شبكات الصرف الصحي بالمناطق البرية، بقيمة 50 ألف درهم على المخالفة الواحدة.

وقالت إنه تم رصد أربع مخالفات لتجريف التربة وإتلاف الغطاء النباتي وقطع الأشجار المعمرة وغير المعمرة وذات الأهمية الوطنية والبيئية بغرض الاحتطاب، وتغريمهم 10 آلاف درهم، ولفتت إلى أهمية وضرورة الاستمرار في العمل على حماية النباتات والأشجار المحلية من كل عبث وتخريب، وحمايتها ضمن بيئاتها الطبيعية، فهي تعتبر ثروة وكنزاً وطنياً، وتعمل الهيئة على الحفاظ على هذه النباتات من خلال إكثارها وإعادة زراعتها في موائلها الطبيعية، بالإضافة إلى تطبيق القوانين الصارمة للحفاظ عليها من الإتلاف والتدمير بمختلف أشكاله.

وأكدت أن الهيئة لن تتردد في مخالفة من يترك حيواناته ترعى رعياً جائراً، أو يتركها سائبة دون راعٍ، وكذلك المركبات التي تمر مروراً عشوائياً في مواقع نمو الأعشاب والنباتات.

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