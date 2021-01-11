البواردي: حريصون على توطيد العلاقات مع العراق

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)‏

استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، في مكتبه أمس، معالي الفريق جمعة عناد سعدون وزير الدفاع العراقي والوفد المرافق له، بحضور مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع، وعدد من كبار ضباط ومسؤولي الوزارة. ورحب معالي وزير الدولة لشؤون الدفاع بوزير الدفاع العراقي في بداية اللقاء، مؤكداً حرص القيادة على تعزيز مسيرة العلاقات الأخوية والتاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق الشقيقة، وسعيها للارتقاء بالعملِ المشترك في المجالات كافة، وخاصة في المجال العسكري والدفاعي، ومناقشة تطوير الصناعات الدفاعية الوطنية، مثمناً الجهود المخلصة، والحرص على توطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين لتحقيق المصالح المشتركة.

كما استعرض الجانبان، خلال اللقاء، جهود البلدين الصديقين في مكافحة الإرهاب، وسعي الحكومة العراقية لهزيمته والتصدي له، حيث استنكرت دولة الإمارات الأعمال الإرهابية المتكررة، التي من شأنها زعزعة أمن واستقرار العراق، كما تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.