«الإمارات للإفتاء» يعقد اجتماعه الأول لعام 2021

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

عقد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي، اجتماعه الأول لعام 2021، برئاسة معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيه رئيس المجلس. ورفع رئيس وأعضاء المجلس أسمى آيات التهاني إلى القيادة الرشيدة بمناسبة العام الميلادي الجديد، سائلين الله تعالى أن يحفظ دولة الإمارات قيادةً وشعباً، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار ودوام التقدم والازدهار، وأن يرفع الوباء عن العالم أجمع في القريب العاجل، ليكتمل رونق الحياة الطبيعية، وتعود إلى البشرية سعادتها واستقرارها.

وناقش المجلس المسائل المعروضة على جدول أعماله من الاستفسارات الشرعية الواردة من الجهات المختلفة، وأصدر بشأنها الفتاوى الشرعية اللازمة.