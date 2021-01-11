ابن علوان يتلقى الجرعة الأولى

ابوظبي - سيف اليزيد - رأس الخيمة ( الاتحاد)

تلقى اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، الجرعة الأولى من اللُقاح المضاد لفيروس كورونا، مع عددٍ كبير من ضباط شرطة رأس الخيمة بقاعة «البيت متوحّد» برأس الخيمة.

حيث يأتي ذلك دعماً لخطة البرنامج الوطني للقاح «كورونا المستجد»، الذي تنفذه وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بغرض الوصول إلى المناعة المكتسبة من التطعيم ضمن مساعي الحكومة الرامية إلى الحفاظ على سلامة المجتمع وصحة أفراده.

وأشاد قائد عام شرطة رأس الخيمة، باهتمام وجهود القيادة الرشيدة، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، وشركة طموح للرعاية الصحية من خلال توفير جرعات اللقاح لكافة أفراد المجتمع بصورة آمنة وفعّالة لمحاربة انتشار الفيروس، داعياً كافة الكادر الشرطي، وجميع الكوادر في كافة القطاعات الحيوية، وجميع أفراد المجتمع، إلى المبادرة والإسراع في أخذ جرعات اللقاح، للحد من انتشار الوباء وحماية صحة وسلامة المجتمع حفاظاً على أمن وسلامة الأرواح.

ودعا اللواء علي بن علوان، كافة أفراد المجتمع بضرورة الالتزام بالإجراءات وبالمواعيد الخاصة بالتطعيم، لضمان الحصول على مستوى المناعة المطلوب والاستفادة القصوى من اللُقاح، مناشداً بضرورة الالتزام بلبس الكمامة وأخذ جميع التدابير الوقائية للوقاية من «كوفيد»، استناداً إلى الاستراتيجيات الوطنية والعالمية، وأفضل الممارسات التي تساهم في تطوير النظام الصحي وجودة حياة أفراد المجتمع.