الامارات | «الأرصاد»: قياس درجات حرارة الطقس عشوائياً يضلل المجتمع

شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: قياس درجات حرارة الطقس عشوائياً يضلل المجتمع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعا المركز الوطني للأرصاد، أفراد المجتمع إلى عدم الالتفات إلى توقعات الأحوال الجوية ورصد درجات الحرارة من خلال أشخاص وجهات غير رسمية، مشدداً على أن هذه القياسات تتم بشكل عشوائي وبأجهزة غير معتمدة، ومن ثم تتسبب في تضليل المجتمع من خلال التنبؤ الخاطئ، كما تخلّف آثاراً سلبية تمتد للنواحي الأمنية والاقتصادية.

فيما حذّر الخبير القانوني، المحامي علي الحمادي، من الإقدام على بث أخبار غير صحيحة عن درجات حرارة الطقس أو توقعات أو تنبؤات كاذبة بالحالة الجوية، مؤكداً أنها يمكن أن تعرض مرتكبها لعقوبات تصل إلى الحبس.

وتفصيلاً، أكد المركز الوطني للأرصاد أن عملية رصد وقياس درجات حرارة الجو أمر ليس بسيطاً، ولا يمكن الاستهانة به أو التعامل العشوائي معه إطلاقاً، مشدداً على أن أي خطأ في القياس يترتب عليه تنبؤ خاطئ، قد يتسبب في اختلاق صفات مناخية مختلفة عن واقع المناطق الجغرافية، وبالتالي سجلات مناخية تخفق في تفسير الظواهر المناخية لكل منطقة على حدة، وفقاً لموقعها من العالم، وإلا لما كان هناك توصيف عالمي تُقاس عليه العمليات المناخية ومسارات الطائرات، وغيرها من الأمور ذات الصلة.

وأبلغ المركز «الإمارات اليوم» أن أقل مشكلات الرصد والقياس العشوائي لدرجات الحرارة، تتمثل في الشائعات والبلبلة التي تُبنى على التحذيرات الخاطئة وفقاً للرصد الفردي أو الذاتي العشوائي، والذي عادة ما يكون مضللاً، موضحاً أن المشكلات الحقيقية تظهر في التأثير على تحركات الأشخاص وحركة السفر والطيران، وإحداث حالة من الإرباك بين أطياف المجتمع، خصوصاً إذا ما تنبأ القياس الخاطئ بأمطار غزيرة وسيول أو ضباب، أو أعاصير ورياح شديدة، فكلها تنبؤات يسفر عنها شل حركة الناس وإثارة الذعر بين المجتمع، وقد تمتد للتأثير في النواحي الأمنية والاقتصادية.

وذكر المركز أنه توجد معايير موحدة عالمياً خاصة برصد درجات الحرارة، يعتمد فيها على أجهزة محددة للرصد معترف بها دولياً ومن شركات معيّنة لها تراخيص، ومواقع جغرافية مختارة بعناية وفق دراسات جغرافية ومناخية، بالإضافة إلى مراعاة ارتفاعات معينة عن سطح الأرض مدروسة بدقة كي تعطي نتائج خالية من أي نسب أخطاء.

وقال: «هناك قياسان لدرجات الحرارة يومياً، الأول درجة الحرارة العظمى، ويتم من خلال ميزان حرارة (زئبقي) بعد نهاية ذروة اليوم، ما بين ساعات الظهيرة إلى الخامسة أو السادسة مساءً، بينما القياس الثاني متعلق بدرجة الحرارة الصغرى، ويكون من خلال ميزان كحولي، يرصد درجات الحرارة الصغرى طوال الليل، على أن يتم اعتماد آخر قراءة بداية شروق الشمس، لأن درجات الحرارة تبدأ بالارتفاع»، منوهاً بأن القياسين يتم رصدهما في الظل.

وأوضح المركز أن المعايير المعتمدة في قياس درجات الحرارة تستوجب وضع ميزان الحرارة في مكان يعكس أشعة الشمس ويكون جيد التهوية داخلياً ويحتوي على فتحات تهوية خارجية مصممة لعزل الهواء المباشر، فيما يكون الارتفاع المعتمد لجميع أماكن الرصد الجوي، مترين عن سطح الأرض، حتى تكون القراءة صحيحة وفقاً للمعايير الدولية، ومن دون أي أخطاء، لاسيما في ظل الاعتماد على موازين الحرارة الطبيعية.

من جانبه، أكد الخبير القانوني، المحامي علي الحمادي، أن الإقدام على بث أخبار غير صحيحة عن درجات حرارة الطقس أو توقعات أو تنبؤات كاذبة بالحالة الجوية، يمكن توصيفها قانوناً ببث شائعات وأخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة والمجتمع، ما يعرض المقدمين على تلك الفعلة للمساءلة القانونية.

وقال الحمادي لـ«الإمارات اليوم»: إن المادة 198 مكرر من قانون العقوبات تنصل على: «يُعاقب بالحبس كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة، إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة».

برودة ليلية حتى نهاية الأسبوع

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الدولة تتعرض لامتداد مرتفع جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا، متوقعاً أن يكون طقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وبارداً ليلاً على المناطق الداخلية والجبلية، ويكون رطباً خلال الليل حتى صباح غد، مع احتمال تشكّل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية الغربية، فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً. وأشار المركز إلى أن الطقس غداً سيظل صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، ويكون بارداً ليلاً على المناطق الداخلية والجبلية، ورطباً خلال الليل حتى صباح الخميس، مع استمرار فرصة تشكّل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، خصوصاً الشرقية، لافتاً إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وبحسب المركز يكون طقس الخميس المقبل، صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وبارداً ليلاً على المناطق الداخلية والجبلية، كما يبقى رطباً خلال الليل حتى صباح الجمعة، مع فرصة تشكّل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، خصوصاً شرقاً وشمالاً، فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وتوقّع المركز أن يكون طقس الجمعة، صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وبارداً ليلاً على المناطق الداخلية والجبلية، ويظل رطباً خلال الليل حتى صباح السبت، مع فرصة تشكّل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، خصوصاً شرقاً وشمالاً، منوهاً بأن الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

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