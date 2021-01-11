الامارات | "الصحة" تنفي صحة ما تم تداوله من معلومات حول أنواع اللقاحات وجرعاتها

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تنفي صحة ما تم تداوله من معلومات حول أنواع اللقاحات وجرعاتها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع صحة ما تم تداوله من معلومات في مواقع التواصل الاجتماعي حول أنواع اللقاحات وجرعاتها.

وشددت الوزارة على أهمية استقاء الأخبار من الجهات الرسمية، وأهابت بجميع أفراد المجتمع ضرورة التأكد من صحة المعلومات قبل تداولها مما يعرض أصحابها للمساءلة القانونية، مؤكدة أنه سيتم تطبيق العقوبات على كل من يتداول الشائعات والمعلومات غير الصحيحة.

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