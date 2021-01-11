الامارات | «النيابة العامة»: السجن والغرامة لمن يضر عمداً بأموال جهة عمله

شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة العامة»: السجن والغرامة لمن يضر عمداً بأموال جهة عمله والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 11 يناير 2021

نشرت النيابة العامة للدولة أمس مادة فيلمية توعوية على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، حول جريمة الإضرار بالمال العام، في إطار جهودها الرامية إلى نشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ورفع مستوى الوعي القانوني لديهم وحمايتهم من الوقوع في الجرائم وارتكابها.

جاء في المادة الفيلمية المنشورة أنه وفقا للمادة 227 من قانون العقوبات الاتحادي، يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أضر عمدا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو بأموال الغير أو مصالحه المعهود بها إلى تلك الجهة، كما يعاقب بالحبس وغرامة لا تتجاوز 10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة تسبب بخطئه في إلحاق ضرر بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة.

الجدير بالذكر، أن نشر هذه التغريدات يأتي في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة، والمساهمة في تخفيض نسبة المخالفات الناجمة عن الجهل بالقانون.

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