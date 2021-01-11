وزير الدفاع العراقي يزور واحة الكرامة

ابوظبي - سيف اليزيد - زار الفريق ركن جمعة عناد وزير الدفاع العراقي واحة الكرامة اليوم، وكان في استقباله الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي.

واستعرض عناد مع الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مراسم حرس الشرف، ثم وضع إكليلاً من الزهور أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها على الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

وتجول الوزير الضيف في مختلف أجنحة الواحة، مستمعاً لشرح مفصل من الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان عن الواحة ومرافقها التي تجسد تفاصيلها بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل وتضحياتهم، وتعبر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة.

وفي ختام الجولة قام وزير الدفاع العراقي بتسجيل كلمة في سجل الزوار عبر فيها عن تقديره لشهداء دولة الإمارات العربية المتحدة. يذكر أن واحة الكرامة تعد معلماً وطنياً وحضارياً في العاصمة أبوظبي، حيث تم تشييدها تخليداً لبطولات شهداء الإمارات وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومنجزاته.



