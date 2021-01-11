«القافلة الوردية» تفتح باب التطوع حتى 28 يناير

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

دعت اللجنة العليا المنظمة لمسيرة فرسان القافلة الوردية، إحدى مبادرات جمعية أصدقاء مرضى السرطان المعنية بتعزيز الوعي بسرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر عنه، الكوادر الطبية والتمريضية والمؤسسات العامة والخاصة والمستشفيات للالتحاق بمسيرتها الحادية عشرة، والمساهمة في تحقيق أهداف حملتها في التوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي للوقاية وتعزيز فرص الشفاء والاستفادة من الفحوصات الطبية المجانية التي تقدمها المسيرة.

وستقدم القافلة التي تنطلق مسيرتها في فبراير المقبل فحوصات الكشف المبكر عن سرطان الثدي، فحصاً سريرياً، وفحص الأشعة الصوتية، وفحص ماموجرام للسيدات والرجال في أنحاء الإمارات السبع على مدى 42 يوماً، ما تطلب منها دعوة شريحة واسعة من المتطوعين من مختلف أفراد المجتمع المهتمين بالعمل الإنساني للمساهمة بخبراتهم في دعم مسار العيادات الطبية وتحقيق أهداف مسيرة فرسان القافلة الوردية.

ووجهت اللجنة دعوة للعاملين في الهيئات الصحية والمراكز الطبية والأطباء والممرضين وموظفي الدعم الفني الراغبين بالتطوع في المسيرة التي تستمر من 3 فبراير ولغاية 30 مارس، إلى إرسال طلباتهم عبر البريد الإلكتروني HYPERLINK «mailto:[email protected]» [email protected] قبل تاريخ 28 يناير الجاري، حيث ستقدم الفرق الطبية المتطوعة في مختلف عيادات المسيرة في جميع إمارات الدولة، فحوصات واستشارات طبية وفق أعلى المعايير الدولية للسلامة والوقاية من فيروس كورونا.

وقالت الدكتورة سوسن الماضي رئيس اللجنة الطبية والتوعوية بالمسيرة: «تعتبر روح التضامن التي يتميز بها المجتمع الإماراتي المحرك الرئيس لمسيرة فرسان القافلة الوردية، حيث يضع الأطباء والممرضون خبراتهم في خدمة المسيرة، مدفوعين برغبتهم في خدمة المجتمع، فيما تستقبل المستشفيات ومؤسسات القطاعين العام والخاص عيادات المسيرة في مبانيها مقدمةً لها مختلف أشكال الدعم، إلى جانب شركائنا والمتبرعين الذين يساهمون في تعزيز جهود المسيرة للتوعية المجتمعية بسرطان الثدي».

وتعتبر الفحوصات الطبية المجانية للكشف عن سرطان الثدي حجر الأساس الذي انطلقت به مسيرة القافلة فرسان الوردية عام 2011 في حملتها السنوية عبر مختلف إمارات الدولة للتوعية بسرطان الثدي، وقد تمكنت المسيرة من تحقيق الكثير من الإنجازات بفضل جهود المتطوعين فيها من أطباء ومستشفيات ومؤسسات حكومية وخاصة، فضلاً عن المتبرعين من المؤسسات الخيرية، والتي عملت جميعها يداً بيد لإيصال الرسالة النبيلة التي تطوف بها القافلة ناشرةً الأمل ومعززةً وعيهم بأهمية الكشف المبكر في زيادة فرص الشفاء من سرطان الثدي، إن وجد.



