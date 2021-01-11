الامارات | إلزام مركز طبي بسدد 566 ألف درهم لطبيبة

شكرا لقرائتكم خبر عن إلزام مركز طبي بسدد 566 ألف درهم لطبيبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألزمت محكمة العين الابتدائية، مركزاً طبياً بأن يؤدي لطبيبة أُنهيت خدماتها 566 ألفاً و500 درهم إجمالي قيمة مستحقاتها المالية.

وفي التفاصيل، أقامت طبيبة دعوى قضائية طالبت فيها إلزام جهة عملها السابقة «مركز طبي» بدفع راتب ثمانية أشهر متأخرة، وبدل إجازة وبدل عمل أيام العيد، وبدل فصل تعسفي، وبدل إنذار، فيما قدم المركز مذكرة جوابية التمس فيها رفض الدعوى.

من جانبها أشارت المحكمة في حيثيات حكمها المنشور على الموقع الرسمي لدائرة القضاء أبوظبي، إلى أن الثابت من الأوراق أن المدعية التحقت بالعمل لدى المدعي عليه بمهنة طبيب اخصائي بموجب عرض عمل غير محدد المدة براتب إجمالي يبلغ 55 ألف درهم، لافتة إلى ان المركز المدعى عليه، لم يقدم ما يفيد سداده للراتب عن المدة المطالب بها، حيث خلت الاوراق مما يفيد ذلك.

وأكدت المحكمة استحقاق مقابل راتبها المتأخر مبلغ 484 ألف درهم، ومبلغ 27 ألفا و500 درهم بدل إجازات عن فترة عملها، بالإضافة إلى 55 ألف درهم عن الفصل التعسفي، وحكمت المحكمة بإلزام المركز الطبي بأن يؤدي للشاكية 566 ألفاً و500 درهم وألزمته بالمصاريف ومبلغ 300 درهم مقابل اتعاب المحاماة.

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