الامارات | الإمارات تنعي ضحايا الطائرة الإندونيسية المنكوبة

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شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تنعي ضحايا الطائرة الإندونيسية المنكوبة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدمت دولة الإمارات خالص العزاء إلى جمهورية إندونيسيا في ضحايا تحطم طائرة الركاب التابعة لشركة الخطوط الجوية "سريويجايا" الإندونيسية عقب إقلاعها من العاصمة "جاكرتا " يوم السبت الماضي.
وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي - في بيان لها اليوم - عن تضامنها ووقوفها إلى جانب إندونيسيا في هذا المصاب الجلل، معربة عن خالص مواساتها لحكومة إندونيسيا ولأهالي وذوي الضحايا.
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