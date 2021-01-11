«وام» تشارك في برنامج «إعداد»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام‎)

شاركت وكالة أنباء الإمارات «وام»‏ في برنامج التدريب العملي ‎والمهني ‎«إعداد» الذي نظمته وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع عدد من مؤسسات الدولة في القطاعين المحلي والخاص مؤخراً، تعريف الطلبة بقطاعات العمل وبيئاته ومتطلباته وإكسابهم المهارات الشخصية والمهنية لإعدادهم مستقبلاً لتحديد تخصصاتهم الجامعية وخوض الحياة المهنية.

‎وشمل البرنامج التدريبي المراحل الدراسية المستهدفة من الصف التاسع إلى الثاني عشر.

‎وقدمت ‎الوكالة من خلال مشاركتها في البرنامج التدريبي نبذة تعريفية عن تأسيسها وأبرز خدماتها التي تشمل التحرير الصحفي، والمالتميديا، والإعلام الرقمي، والتغطية الإعلامية، والرصد والمتابعة، إضافة لشرح حول بيئة العمل وآلية سير العمل الصحفي في وكالة الأنباء وأخلاقيات المهنة.

‎وتم تدريب الطلاب والطالبات على أساسيات تحرير الخبر الصحفي وفن كتابته وقوالب الكتابة الصحفية والتحرير الصحفي الفوتوغرافي والتلفزيوني، ‎وأبرز خصائص التصوير الفوتوغرافي والتلفزيوني، بالإضافة إلى استخدام الكاميرا.

و‎ثمنت أمل الجسمي مديرة إدارة الإرشاد الأكاديمي والمهني بوزارة التربية والتعليم التعاون الوثيق الذي يجمع الوزارة بـ «وام».