470 ألف درهم لدعم طلبة جامعة دبي

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

تمكن مكتب شؤون الخريجين في جامعة دبي من جمع حوالي 470 ألف درهم في عام 2020، استفاد منها 25 طالباً وطالبة، وتوزيع عدد من أجهزة الكمبيوتر المحمولة «لاب توب» على الطلاب والطالبات بهدف دعم الطلبة المتعسرين مادياً من المتفوقين ومن مختلف الجنسيات، لتمكينهم من حضور الدروس واستكمال الدراسة من خلال التعلم عن بعد.

وفي إطار دعم الطلبة ورعاية الخريجين، نظم مكتب شؤون الخريجين ندوة عن بعد تحت عنوان «أفضل الممارسات لجمع التبرعات»، شارك فيها الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي، وشدد خلالها على أهمية دعم روابط الخريجين ودورها في رعايتهم وتوظيفهم وفي جمع التبرعات للطلبة المتعسرين مادياً، بهدف دعم العلم والتعليم في دولة الإمارات، والذي يمثل أرقى وأسمى الأهداف التي تسعى إليها جامعة دبي، والتي تبنت مبدأ جودة التعليم في برامجها وخططها الدراسية المختلفة، وأخذت على عاتقها مهمة دعم المتفوقين بمنح تعليمية متعددة.

وقالت آمنة المرزاق مديرة تدريب وتوظيف الطلبة وشؤون الخريجين في الجامعة: إن مكتب شؤون الخريجين بذل جهوداً مكثفة لتحقيق أكبر حصيلة ممكنة من التبرعات لصالح الطلبة، في إطار حرصه على مصالح الطلبة والخريجين وزيادة حصيلة التبرعات. وتناول المتحدثون القضايا المتعلقة بجمع التبرعات بأفضل الممارسات على الصعيد العالمي، وبناء علاقات أقوى مع المانحين، والتغلب على عقبات جمع الأموال الناجمة عن وباء كورونا المستجد وقضايا أخرى.

أدار الندوة وليد قاطرجي نائب الرئيس المساعد للتنمية بالجامعة الأميركية في بيروت.