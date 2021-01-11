الامارات | 43 رخصة منزلية لبيع الأطعمة في الفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن 43 رخصة منزلية لبيع الأطعمة في الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت بلدية دبا الفجيرة بأنها سجلت صفر مخالفات صحية على 43 رخصة منزلية، من مبادرة «مشروعي» التي يتم فيها بيع الأطعمة والمنتجات من المنازل وتسويقها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأوضحت البلدية أن نسبة التزام أصحاب الرخص المنزلية بلغت 100%، خلال العام الفائت، الأمر الذي يعكس تزايد الوعي لدى أصحاب الرخص وأغلبيتهم من ربات المنازل، ما انعكس بشكل عام على انعدام المخالفات التي سجلت.

وأفاد مدير عام بلدية دبا الفجيرة، المهندس حسن سالم اليماحي، بأن البلدية أصدرت 43 رخصة منزلية من مبادرة «مشروعي» خلال العام الماضي متمثلة في إدارة الخدمات العامة والبيئة قسم التراخيص التجارية، وسجلت 25 رخصة جديدة، بالإضافة لتجديد 18 رخصة.

وأكد اليماحي أن مفتشي إدارة الخدمات العامة والبيئة ينظمون زيارات تفتيشية على المنازل، ويتم من خلالها التفتيش على المطبخ الذي يتم إعداد وتحضير المواد الغذائية فيه، للتأكد من تطبيق كل الاشتراطات الصحية المطلوبة لهذه الأنشطة، كما يتم توجيه صاحب الرخصة بنظم الحفظ والتخزين والتداول السليم للأغذية.

ونوه بأنه يتم التأكد من عمليات التعقيم والتطهير للأماكن التي يتم فيها الطهي، إضافة إلى التأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء أثناء الاستلام والتحضير، والعرض في درجات حرارة صحية، وتطبيق إجراءات النظافة والتعقيم، لمنع حدوث تلوث تبادلي، ومكافحة الآفات. وأوضح أن البلدية تدعم أصحاب الرخص التجارية من الشباب للدخول إلى الأسواق وممارسة العمل الاقتصادي، ودعم أعمالهم ومبادراتهم وأفكارهم للانطلاق بها إلى آفاق النجاح والاستدامة.ونوه اليماحي بأن البلدية تدعم الرخص المنزلية (مشروعي)، كون هذه الرخص تفتح الباب لإنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة تحقق لأصحابها مردوداً مادياً مناسباً.

وأكد أن الجمهور يستطيع الإبلاغ عن أي مخالفة من خلال الاتصال بالبلدية عبر القنوات المتعددة للتواصل.

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