الامارات | شرطة أبوظبي تحذر من العبور العشوائي للطرق

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تحذر من العبور العشوائي للطرق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت شرطة أبوظبي من خطورة العبور العشوائي للطرق، الذي يعد من أهم الأسباب الرئيسة لوقوع حوادث الدهس، وحثت المشاة على الالتزام بقواعد العبور الصحيحة للطريق، والتأكد من خلو الشارع من المركبات.

ودعت ضمن حملة «درب السلامة» المشاة إلى ضرورة الالتزام بالعبور الآمن من الأماكن المخصصة لهم، واستخدام الجسور والأنفاق، والالتزام بإشارات المشاة الضوئية على التقاطعات التي تعمل بالتزامن مع الإشارات الضوئية لتنظيم حركة سير المركبات.

وأكدت أن أمن المشاة وسلامتهم من الأولويات الاستراتيجية المهمة، بالإشارة إلى الجهود المستمرة لتحسين شروط السلامة المرورية للمشاة، التي كانت نتيجتها إنشاء العديد من الجسور على الطرق الداخلية والخارجية، وتحسين معابر المشاة، وإنشاء ممرات سطحية محكومة بإشارات ضوئية، وإغلاق الفجوات بعمل الأسوار على الطرق المختلفة، بما يعزز من سلامتهم.

وحثت السائقين على الانتباه لحركة عبور المشاة على الطرق والالتزام بخفض السرعات، مؤكدة أن أمن المشاة وسلامتهم مسؤولية مشتركة بين المشاة أنفسهم والسائقين على الطرق.

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