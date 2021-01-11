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الامارات | حاكم أم القيوين يتلقى لقاح «كوفيد-19»

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أم القيوين - وام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم أم القيوين يتلقى لقاح «كوفيد-19» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقديم 66 ألف جرعة من لقاح «» خلال 24 ساعة الماضية

حاكم أم القيوين خلال تلقيه الجرعة الأولى من لقاح «كوفيد-19». وام

تلقى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي يتم تقديمه على جرعتين، في إطار جهود الدولة لمكافحة انتشار .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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