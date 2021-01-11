الامارات | حاكم أم القيوين يتلقى لقاح «كوفيد-19»

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شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم أم القيوين يتلقى لقاح «كوفيد-19» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقديم 66 ألف جرعة من لقاح «كورونا» خلال 24 ساعة الماضية
تلقى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي يتم تقديمه على جرعتين، في إطار جهود الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
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