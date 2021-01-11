الامارات | حاكم أم القيوين يتلقى لقاح «كوفيد-19»

تلقى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي يتم تقديمه على جرعتين، في إطار جهود الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

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