الامارات | «العربي للدراسات الجينية» يُحدّث موقعه الإلكتروني

شكرا لقرائتكم خبر عن «العربي للدراسات الجينية» يُحدّث موقعه الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المركز العربي للدراسات الجينية، أحد مراكز جائزة الشيخ حمدان للعلوم الطبية، عن تحديث موقعه الإلكتروني، حيث يقدم الموقع المحدّث لمحة سريعة عن هيكل وأنشطة المركز، ويوفر للمستخدمين تصميماً حديثاً وبنية تصفح بسيطة، كما يتميز بسهولة الاستخدام.

كما يتضمن الموقع المحدّث الدليل المفتوح لعلم الوراثة في قاعدة بيانات الأمراض الجينية عند العرب، وقد تم تحسين وظائف البحث الخاصة بقاعدة البيانات، ما يتيح للمستخدمين سهولة الوصول للمعلومة.

وتعد قاعدة بيانات الأمراض الجينية عند العرب مصدراً قيّماً لكل من الأطباء والباحثين في علم الأمراض الوراثية، حيث يمكن لقاعدة البيانات أن تزود المستخدمين بتقارير عن حالات اضطرابات وراثية معينة، وأيضاً بالمتغيرات الجينية والسمات السريرية المرتبطة بهذه الاضطرابات لدى السكان العرب.

ويحتوي الموقع أيضاً على كل المعلومات الخاصة بالمؤتمرات وورش العمل والأحداث الأخرى التي ينظمها المركز بانتظام، بالاضافة الى جميع إصدارات المركز المطبوعة.

وقال مدير المركز، الدكتور محمود طالب، إن الموقع الجديد يعكس جهود توفير وصول جميع المستخدمين إلى البيانات الجينية، وجمع الموارد المهمة لعلماء الوراثة والباحثين والمتخصصين في الرعاية الصحية والطلاب. وأضاف أن الفريق عمل بجد لتقديم موقع غني بالمعلومات وسهل الاستخدام في الوقت نفسه.

من جانبه، أشاد المدير التنفيذي لجائزة حمدان الطبية، عبدالله بن سوقات، بالموقع المحدّث، قائلاً: «لقد روعي في تصميم الموقع أن يكون سهل الاستخدام وسلس التصفح بين الايقونات المختلفة، لضمان وصول الباحثين والمتخصصين إلى المعلومات المرجوة بكل سهولة».

«الموقع» يتيح تصفّح قاعدة بيانات الأمراض الجينية عند العرب.

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