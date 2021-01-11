الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حديقة

لاقت أعمال التطوير بحديقة الممزر في دبي، إعجاباً كبيراً من زوّارها، بعد حصولهم على خدمات مكتملة الجودة في منطقة الشواء والمرافق الصحية، فضلاً عن أسلوب تعامل موظفي الحديقة معهم.

طلبات

اشتكى مستهلكون سوء خدمات توصيل الطلبات بأحد مطاعم الوجبات السريعة، إذ يصل الطعام غالباً، بارداً ومتأخراً، وعند التواصل مع المطعم تكون الإجابة بأن شركة التوصيل هي التي تتحمل المسؤولية.

حفر

طالب مرتادون لطريق الرغيلات - الفجيرة باتجاه مدينة كلباء، التابعة لإمارة الشارقة، بصيانة الطريق بسبب تضرر مركباتهم نتيجة الحفر، عازين سبب تلف أرضية الشارع إلى عبور الشاحنات الثقيلة التي تُحدث تشققات فيه.

إجراءات

دعا متعاملون مع المراكز الصحية في دبي، إلى تسريع إجراءات التحويل للأطباء المختصين، بدلاً من الانتظار لفترات طويلة، ما لا يتناسب مع بعض الحالات.

مقاهٍ

اقترح سكان بنايات في عجمان، تخصيص قاعات داخلية لتدخين الشيشة بالمقاهي التي تكون قريبة من المباني السكنية، خصوصاً مع زيادة انتشار التدخين في المناطق الخارجية للمقاهي خلال موسم الشتاء.

تسوّل

أفاد قارئ يسكن في الشارقة، بأن أربعة متسولين طرقوا زجاج سيارته أثناء توقفه في شارع عبدالناصر لمدة نصف ساعة، طالبين تقديم المساعدة، واعتبر ذلك مؤشراً إلى زيادة غير مسبوقة في أعداد المتسولين، سببها التعاطف الذي يبديه بعض السكان، ويجعلهم يقدمون المال للمتسولين، ما يشجعهم على الاستمرار في هذه العادة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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