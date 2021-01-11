الامارات | سرقة عميل بنكي بـ «الفلفل الأحمر»

شكرا لقرائتكم خبر عن سرقة عميل بنكي بـ «الفلفل الأحمر» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحالت النيابة العامة في دبي عاطلاً آسيوياً إلى محكمة الجنايات بتهمة سرقة 2500 درهم بالإكراه من شخص نيبالي، بأن رشّ وجهه بالفلفل الأحمر الحار، عقب سحب المبلغ من ماكينة الصراف الآلي، وحاول المجني عليه ملاحقته، لكنه فشل في الإمساك به.

وقال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة إنه توجه لجهاز صراف آلي بمنطقة المحيصنة الثانية، وسحب 2500 درهم من حساب صديق له، وقبل أن يضع المبلغ في المحفظة، فوجئ بشخص يقف أمامه ورش على وجهه الفلفل الأحمر، وسحب المبلغ من يده ولاذ بالفرار، وحاول اللحاق به، فسقط من المتهم 300 درهم، فيما استطاع سرقة بقية المبلغ.

وذكر صديقه صاحب الحساب إنه التقى المجني عليه بعد تعرضه للسرقة، وشاهد عيناه حمراوين، فيما ألقت شرطة دبي القبض على المتهم، وعرفه المجني عليه في طابور تشخيص، وأحيل إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجنايات التي باشرت محاكمته.

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