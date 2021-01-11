الامارات | 2876 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن 2876 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراء 171 ألفاً و951 فحصاً جديداً خلال اليوم الماضي، للكشف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لهم، وعزلهم. وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 2876 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 230 ألفاً و578 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة ستة مصابين نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 708 حالات. وأعلنت الوزارة عن شفاء 2454 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 206 آلاف و115 حالة.

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