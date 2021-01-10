الامارات | "صحة دبي": لم نرصد أي أعراض جانبية للحاصلين على لقاح فايزر حتى اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة دبي": لم نرصد أي أعراض جانبية للحاصلين على لقاح فايزر حتى اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت هيئة الصحة في دبي أنها لم ترصد أية أعراض سلبية لمتلقي لقاح "فايز-بايونتيك" حتى اليوم، وأن مراكز تقديم اللقاح التي خصصتها الهيئة تشهد إقبالاً كثيفاً يومياً.

وقالت المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض في هيئة الصحة بدبي الدكتورة فريدة الخاجة في لقاء عبر تلفزيون دبي اليوم، أن الهيئة راعت أعلى المعايير العالمية في اختيار اللقاح الذي سيتم اعتماده في دبي، وذلك بعد التأكد من اعتماده من جهات عالمية متخصصة، والاطلاع على نتائجه العلمية المنشورة.

وأكدت الخاجة أن اللقاح متوفر لكافة مواطني الإمارات، والمقيمين من سكان دبي فقط، من عمر 18 عام فما فوق، ممن يملكون رقم ملف صحي بالهيئة.

وذكرت أنه لم يتم رصد أية أعراض جانبية للحاصلين على لقاح فايزر بدبي حتى اليوم، حيث حصل آلاف الأشخاص على الجرعة الأولى من التطعيم ولم يتم الإبلاغ عن أي أثار جانبية لأي منهم.

وتعتزم إمارة دبي تطعيم نحو 70% من سكان الإمارة قبل نهاية العام الجاري، بهدف توفير أكبر قدر من الأمان والاستقرار الصحي بالمجتمع.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news