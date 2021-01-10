الامارات | الطقس المتوقع في الدولة غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس المتوقع في الدولة غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام، وتميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف على السواحل الغربية، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام وتكون شرقية - شمالية غربية.

وذكر المركز أن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط الموج، وأشار إلى أن الموج في بحر عمان سيكون خفيفا إلى متوسط الموج.

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