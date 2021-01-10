الامارات | كهرباء الشارقة تنفذ 15 محطة توزيع جديدة خلال 2020

شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء الشارقة تنفذ 15 محطة توزيع جديدة خلال 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عن إضافة 15 محطة توزيع جديدة للشبكة بإمارة الشارقة خلال عام 2020 وذلك بهدف تحقيق الاستقرار والثبات للشبكات وتوصيل الكهرباء للتوسعات والمناطق التطويرية الجديدة.

وأوضح رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة سعيد السويدي أن المحطات الجديدة ستعمل على تلبية الاحتياجات وتوصيل الخدمات للمناطق والمشروعات التطويرية الجديدة وتتضمن خطة الهيئة تنفيذ 19 محطة توزيع جديدة جهد 33 كيلو فولت في مختلف مناطق إمارة الشارقة بالإضافة إلى دخول محطة الجادة جهد 132 إلى الخدمة خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى أن الهيئة بدأت في اتخاذ إجراءات لتطوير الخدمات ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات بإشراف من الكوادر البشرية المواطنة .

وأوضحت مدير إدارة التخيل الهندسي المهندسة مي الليم أن محطات التوزيع التي تم إضافتها للشبكة خلال عام 2020 تضمنت 3 محطات جهد 132 كيلو فولت تشمل محطات واسط وتلال والطي وعدد 12 محطة توزيع فرعية جهد 33 /11 كيلو فولت.

وأكدت أن المتابعة المستمرة من الفرق الفنية لتنفيذ المشروعات تضمن تطبيق أفضل المواصفات البيئية والجودة واعلى معايير الأمن والسلامة في تنفيذ وتشغيل المحطات وتشغيل الشبكة الكهربائية بأعلى مستويات الأداء فنيا كما تعمل على تنفيذ كافة الدراسات اللازمة لتطوير وتوسعة شبكات النقل والتوزيع وأنظمة تشغيل وتوليد الكهرباء ورفع مستوى الكفاءة وتعزيز قدرات المحطات لتلبية معدلات الطلب المتزايد على الكهرباء.

وأضافت ان خطة الهيئة تتضمن الاستمرار في متابعة التوسعات وتنفيذ المشروعات الحيوية ومحطات التوزيع الازمة لتغذذية هذه التوسعات بالكهرباء وكذلك تعمل على تطوير المحطات في المناطق القديمة وإضافة محطات جديدة في المناطق التي زادت كثافتها السكانية ويتم ذلك عن طريق الدراسات المستمرة لوضع الشبكات وتحديد الاحتياجات.

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