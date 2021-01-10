الامارات | 22% نسبة انخفاض الحرائق بالمنشآت والمباني بعجمان خلال 2020

شكرا لقرائتكم خبر عن 22% نسبة انخفاض الحرائق بالمنشآت والمباني بعجمان خلال 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان أن نسبة انخفاض الحرائق في المباني والمنشآت في إمارة عجمان بلغت 22% في عام 2020 مقارنة بسنة 2019.

وأكد مدير إدارة المراكز العميد محمد علي جميرا السويدي أن الجهود المبذولة والعمل التكاملي المنظم وتنفيذ الخطط الاستراتيجية بما فيها التوعوية ساهمت إلى الحد بشكل كبير وملموس في انخفاض معدل الحرائق، إذ كانت الإدارة العامة للدفاع المدني عجمان قد كثفت من البرامج التوعوية "عن بعد" عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى جانب فعالية حملات القيادة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، حيث تضمنت برامج وباقات شاملة كافة المواضيع الوقائية، من الإرشادات والنصائح الموجهة لأفراد المجتمع بمصادر والتي تعرفهم بمكامن الخطر مصادره، وكذلك التعريف بمتطلبات السلامة للوقاية من الحريق إلى جانب التوعية بكيفية التعامل مع الأجهزة الكهربائية مؤشرات تضررها والتأكد من صيانتها بشكل دوري، إضافة إلى إجراءات السلامة في المطبخ والتعريف بأنواع طفايات الحريق، وكيفية استخدامها وطرق الاستخدام الآمن.

ودعا العميد محمد علي جميرا إلى ضرورة اتباع ارشادات ونصائح الدفاع المدني، وذلك لتجنب وقوع الحوادث، وتوفير مستلزمات الوقاية والسلامة في المنزل مثل طفايات الحريق ونظام "حصنتك" للإنذار الذكي ، والمبادرة الى طلب المساعدة والعون من الدفاع المدني وعدم التردد عند اللزوم على رقم الطوارئ 997 أو 999.

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