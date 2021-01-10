الامارات | سرقة عميل بنكي بـ"الفلفل الأحمر"

شكرا لقرائتكم خبر عن سرقة عميل بنكي بـ"الفلفل الأحمر" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحالت النيابة العامة في دبي عاطل آسيوي إلى محكمة الجنايات، بعد أن سرق 2500 درهم من شخص نيبالي بالإكراه، حيث قام برش وجهه بالفلفل الأحمر الحار عقب قيامه بسحب المبلغ من ماكينة صراف آلي، وحاول المجني عليه ملاحقته لكن فشل في الإمساك به.

وقال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة إنه توجه لجهاز صراف آلي بمنطقة المحيصنة، وسحب مبلغ 2500 درهم من حساب صديق له وقبل أن يضع المبلغ في المحفظة، فوجئب بشخص يقف أمامه ورش على وجهه الفلفل الأحمر، وسحب المبلغ من يده ولاذ بالفرار وحاول اللحاق به، فسقط من المتهم مبلغ 300 درهم فيما استطاع سرقة بقية المبلغ.

وذكر صديقه صاحب الحساب إنه التقى المجني عليه بعد تعرضه للسرقة وشاهد عيناه حمراوين، فيما ألقت شرطة دبي القبض على المتهم وتعرف عليه المجني عليه في طابور تشخيص، وأحيل إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات التي باشرت محاكمته.

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