أبوظبي عروس السياحة الشتوية

ابوظبي - سيف اليزيد - رشا طبيلة (أبوظبي)

تختال أبوظبي على خريطة السياحة العالمية وجهةً سياحيةً متكاملةً توفر لسكانها وزوارها مرافق ووجهات وخدمات متنوعة تناسب جميع الأذواق، وتلبي احتياجات مختلف الفئات من أفراد وعائلات، وتنفرد العاصمة بجزر سياحية لكل منها طابع خاص، مثل «ياس» و«السعديات» و«الحديريات»، ومواقع سياحية متميزة لا مثيل لها في العالم، ومدن ترفيهية ومراسٍ تضم مطاعم ومقاهي ذات إطلالات خلابة على المياه، ومواقع ثقافية تقدم تجارب محلية وعالمية متميزة، مثل متحف اللوفر وقصر الوطن وقلاع العين، ومناطق صحراوية تستهوي محبي المغامرات والرياضة، وأخرى تستقطب عشاق البيئة والاستجمام، ومتنزهات وحدائق متنوعة ومراكز تسوق بمستوى عالمي، وشواطئ رملية ساحرة.

وتتميز وجهات أبوظبي السياحية بكونها بيئة آمنة، تضمن سلامة الزوار من خلال تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية وتدابير الوقاية من فيرس كورونا، وتتكامل هذه الاحتياطات الدقيقة مع تنوع المعالم وجمال المزارات وروعة طقس الشتاء لتجعل من أبوظبي وجهة سياحية شتوية بامتياز.

ياس الفريدة

وتوفر المدن الترفيهية العصرية في جزيرة ياس، خيارات لا مثيل لها في العالم، من خلال «عالم فيراري أبوظبي» و«عالم وارنر براذرز أبوظبي»، إضافة إلى «ياس ووتروورلد أبوظبي»، فكل واحدة من هذه المدن لها طابع مميز وخاص، وتحتاج إلى يوم كامل للاستمتاع بما تقدمه من تجارب، ويمكن للزوار الإقامة في فنادق الجزيرة السبعة والحصول على عروض إقامة مع تذاكر للمدن الترفيهية في الجزيرة.

وتتميز العين بوجود مجموعة من المرافق الترفيهية المتنوعة، منها حديقة الحيوانات، ووادي أدفنتشر عند سفح جبل حفيت الذي يُعدّ وجهة مفضلة لعشاق الرياضات المائية، ويضم أطول منشأة في منطقة الشرق الأوسط من صنع الإنسان لممارسة التجديف والكاياك.. كما تضم العين مواقع وحصوناً تاريخية وأثرية مهمة، مثل قلعة الجاهلي وقلعة القطارة وقصر المويجعي.

وتستقطب منطقة الظفرة بطبيعتها البكر ورمالها الناعمة وتلالها المرتفعة ذات الانحدار الحاد عشاق الإثارة والتشويق، لممارسة مختلف رياضات السيارات والدراجات النارية، كما تتيح لهواة الطيران الهوائي ممن يحملون ترخيصاً من الجهات المعنية القيام بمغامرات مثيرة في أجوائها، فيما يجد الباحثون عن الاستجمام ضالتهم في صحرائها الهادئة الملائمة للتخييم.. كما تتميز المنطقة بوجود مجموعة كبيرة من القلاع والحصون التاريخية التي تحكي تفاصيل حياة الأجداد وتاريخ المنطقة.

ثقافة وتراث

وتضم جزيرة السعديات متحف اللوفر أبوظبي الذي يقدم تجربة ثقافية فريدة تحلق بالزائر في آفاق حضارات مختلفة عبر التاريخ، إلى جانب توافر تجربة جولة قارب الكاياك لاكتشاف أسرار الهندسة المعمارية لمتحف اللوفر أبوظبي من منظور مختلف.

وفي جزيرة السعديات، يستطيع السائح زيارة منارة السعديات التي تقدم فعاليات ومعارض ثقافية وفنية مختلفة، ويمكنه الإقامة في منتجعات الجزيرة الشاطئية التي تقدم خدمات فاخرة، وفرصاً للاستمتاع بشاطئ رملي ذهبي وبحر مفتوح، فضلاً عن منطقة «ذا كوليكشن» التي تضم متاجر عالمية ومطاعم مختلفة.

وفي منطقة كورنيش أبوظبي، يمكن لعشاق التاريخ والثقافة زيارة قصر الوطن الذي يُعد جزءاً من مجمع القصر الرئاسي الإماراتي ومَعْلَماً ثقافياً عريقاً يستقطب الزوار لاكتشاف الإرث المعرفي والتقاليد العريقة التي شكلت دولة الإمارات، إضافة إلى صرح زايد المؤسس الذي يتيح التعرف بشكل أعمق على سيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» من خلال أعمال فنية بديعة.

وفي وسط مدينة أبوظبي، يقف قصر الحصن شاهداً شامخاً يروي تاريخ الإمارة العريق، ويقدم للزوار تجربة فريدة يتعرفون خلالها على مراحل تطور أبوظبي، وأهم الأحداث التي مرت بها.

خيارات ترفيهية

وتوفر الإمارة خيارات ترفيهية عدة، فمشروع الحديريات الترفيهي الذي يقع في جزيرة الحديريات، وجهة عصرية للأنشطة الترفيهية والرياضية ومغامرات التخييم ويضم مرافق متميزة، أبرزها «باب النجوم» الذي يقدم لزواره أول تجربة للتخييم الحضري في الإمارة، والواجهة البحرية النابضة بالحياة «مرسانا»، والتي تضم مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي، و«القرية الرياضية 321»، و«سيركيت X»، وقرية التحدي لهواة المغامرة، وملاعب الحديريات، ومسار الدراجات، ومتنزه الدراجات الهوائية لعشاق الرياضة، وممشى الحديريات التراثي لمحبي الطبيعة وشاطئ الحديريات.

ومن الوجهات الترفيهية الجاذبة للسكان، مراسي أبوظبي، وفي مقدمتها مرسى البطين الذي يضم مطاعم ومقاهي متميزة مطلة على المياه، ومرسى ياس مارينا في جزيرة ياس الذي يضم 227 مرسى للقوارب واليخوت وتسعة مطاعم وردهات، ومرسى القرم الشرقي الذي يتّصل بمنطقة بروميناد القرم الشرقي عبر ممر للمشاة، وهي وجهة عصرية مفعمة بالحيوية تعجّ بالمطاعم ومراكز السوبرماركت والمقاهي والمتاجر، ويقدم المرسى تجارب متنوعة منها التجديف بالكاياك وركوب الأمواج وجولات الاستكشاف وسط أشجار القرم، ومرسى مينا الذي يقع بالقرب من محطة أبوظبي للسفن السياحية ويشمل مطاعم ومقاهي وأماكن للتنزه وملاعب للأطفال ومتاجراً، إلى جانب كورنيش أبوظبي الذي يُعد متنفساً سياحيا يتيح ممارسة الرياضات المختلفة من ركوب الدراجات والمشي إلى جانب الاستمتاع بشاطئ الكورنيش والمطاعم وملاعب الأطفال وغيرها من المرافق، فضلاً عن مراكز التسوق المختلفة الموجودة في الإمارة.

سياحة صحراوية

تقدم أبوظبي لزوارها وسكانها فرصة استكشاف الصحراء من خلال القيام بمغامرات في أحضان الكثبان الرملية الآسرة في مدينة الخزنة الواقعة بين مدينة أبوظبي ومدينة العين المشهورة بحدائقها الغنّاء، أو اكتشاف الصحراء الشاسعة خارج واحة ليوا بمنطقة الظفرة والتي تمتاز بكثبان شاهقة ووديان رملية مذهلة.

وتتوافر في أبوظبي تجارب السفاري في الصحراء ومغامرات عديدة أبرزها ركوب السيارات رباعية الدفع على الكثبان الرملية، والتزلج على الرمل، وقيادة الدراجات الرباعية، ومشاهدة عروض الصقور، إضافة إلى ركوب الإبل، وزيارة مزارع الإبل وتناول وجبات طعام تقليدية تحت ضوء النجوم، إلى جانب خدمات التخييم الصحراوية والمنتجعات الصحراوية الفاخرة التي تقدم تجارب إقامة متميزة للزوار.

متاحف كبرى

تحتضن أبوظبي مجموعة من أكبر وأرقى المتاحف، حيث تضم المنطقة الثقافية بجزيرة السعديات: «متحف زايد الوطني»، ومتحف «اللوفر أبوظبي» و«متحف جوجنهايم أبوظبي»، فيما تضم مدينة العين أقدم متاحف الدولة: «متحف العين الوطني» و«متحف قصر العين» البيت السابق لمؤسس دولة الإمارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وتحتضن جزيرة دلما متحفاً يحمل اسم «متحف دلما التراثي».

مغامرات السيارات

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي برنامجاً مخصصاً لمغامرات القيادة على الكثبان الرملية، يتضمن ست خرائط لمسارات القيادة على الكثبان الرملية في أبوظبي ومنطقتي الظفرة والعين، والتي يتوجب على المشاركين اتباعها من خلال سياراتهم الخاصة والاستفادة من عددٍ من الأنشطة الصحراوية والخارجية من ضمنها التخييم وسط الصحراء.

وتتفاوت خرائط المسارات المحددة ضمن البرنامج، بحسب خبرات السائقين بين مسارات للمبتدئين وأخرى للمتوسطين والمحترفين.

مشروع القناة

يستعد خور المقطع للتحول إلى أحد أبرز الوجهات السياحية على مستوى الإمارات، بعد إنجاز مشروع القناة المكون من مجموعة من المرافق العصرية والمناطق الترفيهية المتكاملة.

غابات القرم

يتعرف عشاق الطبيعة والبيئة في متنزه قرم الجبيل على خصائص أشجار القرم البيئية، ويستمتعون بالطبيعة الخلابة، كما يمكنهم استكشاف غابات القرم وممارسة الرياضات المائية، إضافة إلى جولات الكاياك وسط الأشجار.

أفلاج العين

وتعدّ واحة العين الموقع الأمثل للتعرّف على تقنيات الزراعة التي اعتُمدت منذ آلاف السنوات في المنطقة، والتي ما زالت تستعين بنظام الأفلاج التقليدي للريّ مع ممرّات مُظلَّلة تتراصف فيها أكثر من 147 ألف شجرة من النخيل والأشجار المثمرة.