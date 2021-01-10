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جائزة خليفة لنخيل التمر تصدر كتاباً جديداً

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ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد) 

بتوجيهات معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، صدر عن الأمانة العامة للجائزة كتاب «أمراض وآفات نخيل التمر» للدكتور وليد عبد الغني كعكة خبير الأمراض والآفات الزراعية، ويأتي هذا الكتاب ضمن سلسلة من الإصدارات العلمية للجائزة التي حرصت الأمانة العامة من خلالها إلى تحقيق أهداف الجائزة التي قامت من أجلها، وهي دعم البحث العلمي ونشر المعرفة العلمية المتخصصة التي غدت جزءاً من مصادر المعلومات الأساسية في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور والابتكار الزراعي، والاستفادة من مختلف الخبرات للارتقاء بالواقع الزراعي ونخيل التمر وفق أفضل الممارسات الدولية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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