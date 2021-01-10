جائزة خليفة لنخيل التمر تصدر كتاباً جديداً

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

بتوجيهات معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، صدر عن الأمانة العامة للجائزة كتاب «أمراض وآفات نخيل التمر» للدكتور وليد عبد الغني كعكة خبير الأمراض والآفات الزراعية، ويأتي هذا الكتاب ضمن سلسلة من الإصدارات العلمية للجائزة التي حرصت الأمانة العامة من خلالها إلى تحقيق أهداف الجائزة التي قامت من أجلها، وهي دعم البحث العلمي ونشر المعرفة العلمية المتخصصة التي غدت جزءاً من مصادر المعلومات الأساسية في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور والابتكار الزراعي، والاستفادة من مختلف الخبرات للارتقاء بالواقع الزراعي ونخيل التمر وفق أفضل الممارسات الدولية.