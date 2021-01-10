منافسات قوية في الأسبوع العاشر من مهرجان الظفرة

ابوظبي - سيف اليزيد - الظفرة (الاتحاد)

أعلن مهرجان الظفرة الـ 14 الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية بأبوظبي، عن الفائزين بأشواط المجاهيم لإبل أصحاب السمو الشيوخ وأشواط المجاهيم الحول بمزاينة الإبل.

حضر إعلان النتائج عيسى سيف المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية بأبوظبي، وعدد من كبار ملاك الإبل في الإمارات ودول الخليج، في المنصة الرئيسية للمزاينة في مدينة زايد بمنطقة الظفرة.

وأسفرت نتائج المزاينة في شوط إبل أصحاب السمو الشيوخ لفئات «إيذاع، ثنايا، حول» مجاهيم، عن فوز «شوامه» لمالكها سمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة بالمركز الأول، بينما جاءت في المركز الثاني «مرايا» لمالكها الأمير تركي بن محمد بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود.

أما في شوط إبل أصحاب الشيوخ لفئات «مفاريد، حقايق، لقايا» مجاهيم، فحازت المركز الأول «منوه» لمالكها الأمير ناصر بن نواف بن ناصر، بينما جاءت في المركز الثاني «عقايب» لمالكها الشيخ أحمد بن سعيد بن راشد بن حمد النعيمي، وحلت في المركز الثالث «وصف» لمالكها الشيخ محمد بن حمد الشرقي.

وسجل شوط «حول تلاد لأبناء القبائل عام» - مجاهيم، تقدم «الطويل» لمالكها عيد حمود سالمين حميد المنصوري للمركز الأول، بينما جاءت في المركز الثاني «العشوه» لمالكها ثعيلب طهميمه نوره العامري، وحلت في المركز الثالث «معروفه» لمالكها محمد عوض ناجي عيضة المنهالي، وكان المركز الرابع من نصيب «النعوس» لمالكها محمد سالم بن غنوة العامري، في حين جاءت في المركز الخامس «معيرة» لمالكها مبخوت عبدالله ناجي عايض المنهالي.

وفي شوط «حول شرايا لأبناء القبائل مفتوح يسمح للشركاء» - مجاهيم، حازت المركز الأول «مهاوي» لمالكها حمد عوض ناجي المنهالي، بينما جاءت في المركز الثاني «وحيده» لمالكها مبارك سهيل محمد كردوس العامري، وحلت في المركز الثالث «مسموحة» لمالكها سعيد سليم مسلم الرباعي العامري، وكان المركز الرابع من نصيب «وحيدة» لمالكها مسلم محمد علي سنديه المنصوري، في حين جاءت في المركز الخامس «الشامخه» لمالكها بخيت راشد سالم طربيش المنصوري.

وذهب المركز الأول في شوط «حول شرايا لأبناء القبائل رئيسي» - مجاهيم إلى «الوافيه» لمالكها الفندي خميس الفندي غانم المزروعي، بينما جاءت في المركز الثاني «الوافيه» لمالكها صالح سالم صالح العامري، وحلت في المركز الثالث «تواقه» لمالكها ظبيعي عبدالله ظبيعي المنهالي، وكان المركز الرابع من نصيب «سليمة» لمالكها محمد قران النوبي مزينه العامري، في حين جاءت في المركز الخامس «القعودة» لمالكها سالم عاضه سفر رويشد البقمي.

وتشهد مسابقة بينونة للرماية «بندقية ساكو» للمواطنين، والتي ينظمها مهرجان الظفرة بالتعاون مع نادي الظفرة للرماية، إقبالاً كبيراً من المواطنين للمشاركة في المسابقة التي تستمر لغاية 13 يناير الجاري في مقر النادي بمدينة زايد بمنطقة الظفرة.

وخصصت اللجنة المنظمة لمهرجان الظفرة جوائز قيمة للفائزين بالمراكز الخمس الأولى بالمسابقة، حيث تقام المسابقة ضمن دور واحد للمواطنين باستخدام سلاح ساكو 223 وضعية الرقود لمسافة 200 متر، فيما يسمح باستخدام الأسلحة المرخصة من النوع نفسه.

ويشترط للمشاركة في المسابقة أن يكون عمر المتسابق 16 عاماً فما فوق، وتُخصص لكل رامٍ 5 طلقات لتضبيط الهدف و10 طلقات للمسابقة، وتكون له محاولات عدة لإعادة رمايته، وتعتمد له أعلى نتيجة حصل عليها في المحاولات، وتكون تكلفة المحاولات على حساب الرامي، كما يسمح للرامي باستخدام المساند الأمامية من دون قواعد حديدية، وتضبيط السلاح أثناء الرماية يتم من قبل الرامي فقط، والمدة الزمنية للمسابقة 15 دقيقة، ويتم احتساب النتيجة إلكترونياً.

ويتم اختيار المتسابقين الذين يحرزون أعلى 7 درجات لتوزيع الجوائز عليهم، وعند حدوث التعادل في النتيجة بين المتسابقين تحسم باحتساب عدد العشرات مع الفواصل الأكثر، ثم الأقل وإذا استمر التعادل يُعطى كل رامٍ 5 طلقات لحسم التعادل، وفي حال وجود أكثر من عشر طلقات بالهدف يتم احتساب أعلى عشر طلقات للمتسابق، وإذا وجد في الهدف أقل من عشر طلقات تحتسب النتيجة كما هي.

وأكدت اللجنة المنظمة لجميع المتسابقين ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية لمكافحة وفيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19»، وفي مقدمتها التباعد الجسدي، وارتداء الكمامات والقفازات، واتباع التعليمات الصادرة من إدارة النادي في هذا الخصوص، ويحق للجنة المنظمة استبعاد أي متسابق لا يلتزم بالتعليمات الصادرة من قبل إدارة النادي واحتياطات الأمن والسلامة.