«الشارقة الخيرية» تنفذ 2596 مشروعاً خارجياً

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

أعلنت جمعية الشارقة الخيرية تنفيذ 2596 مشروعاً خيرياً خارج الدولة منذ استئناف عمل إدارة المشاريع الخارجية والكفالات، وذلك منذ الأول من شهر أكتوبر وحتى نهاية شهر ديسمبر من العام المنقضي، وجاءت هذه المشاريع بالتنسيق مع سفارات الدولة في البلدان المستفيدة وعبر مكاتب الجمعية، وذلك في ضوء استكمال رسالة الجمعية وتنفيذ أهدافها وتوصيل أهدافها الخيرية والإنسانية.

وقال محمد حمدان الزري مدير إدارة المشاريع والكفالات: إنه تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبمتابعة من الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس مجلس إدارة الجمعية، فقد قامت الجمعية مطلع شهر أكتوبر من العام الماضي بالبدء في استئناف تنفيذ مشاريعها الخيرية وتم العمل على إنشاء وتنفيذ عدة مشاريع خيرية بتكلفة مالية قيمتها 21.2 مليون درهم وتضمنت بناء 214 مسجداً بتكلفة 13.1 مليون درهم، و22 فصلاً دراسياً بتكلفة 1.5 مليون درهم، بجانب 12 محلاً وقفياً، و141 مشروعاً خيرياً إنتاجياً بمثابة فرصة عمل لأصحاب المهن الحرفية لتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم في توفير احتياجاتهم المعيشية بما يحقق الهدف الجوهري من عمل الجمعية، والتي تتطلع إلى الارتقاء بالمستفيد وتمكينه من الاكتفاء الذاتي دون الحاجة لانتظار مساعدات المؤسسات الخيرية.