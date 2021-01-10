ملتقى «تحديات الشباب في المسرح» برأس الخيمة

ابوظبي - سيف اليزيد - مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

ينظم مسرح رأس الخيمة الوطني الخميس القادم ملتقى «تحديات الشباب في المسرح»، وهو الملتقى الأول بعد تداعيات جائحة «كورونا»، والذي يهدف إلى تعزيز دور الشباب في عالم المسرح بكل تفاصيله، سواء التمثل الديكور الإضاءة الإخراج التأليف الصوت وغيرها من إبداعات مسرحية، والتي سيشارك فيها شباب وأجيال من المبدعين على مستوى الدولة وسط تدابير وإجراءات احترازية، يشرق عليها فريق تنظيم خلال الفعالية في مقر المسرح في منطقة القصيدات الساعة 8 مساء.

وقال سالم الرفاعي رئيس مجلس إدارة مسرح رأس الخيمة الوطني: إن الملتقى فرصة جيدة لسماع صوت الشباب والتعرف على مخرجات وفكر الجيل الجديد من الشباب والذي لا يقتصر على سن معينة دون غيرها، والذي يضم من عمر 14 عاماً وما فوق، وذلك من أجل وضع خطة سليمة للفترة القادمة تحت مظلة واحدة لتحقيق التطلعات، مشيراً إلى أن لجائحة «كورونا» دوراً في استحداث وتطوير عددٍ من الخطط، وذلك تزامناً مع متغيرات الفترة الحالية، موضحةً أن المسرح يحمل في طياته أعمالاً فنية متنوعة موجهة للطفل والكبار. وأشار الرفاعي إلى أن الملتقى سيقوم في كل لقاء بتكريم شخصية داعمة للشباب، ساهمت وتسهم في مد يد العون لجيل الشباب وفئة المسرح، وذلك تقديراً لجهودهم الرامية نحو تطوير وتقدم المسارح في الدولة، مؤكداً أن صوت الشباب سيتم تبنيه والأخذ به بعين الاعتبار.