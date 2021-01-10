«صندوق الوطن»: %60 من الوظائف في المستقبل سوف تتطلب فهماً للبرمجة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أكد أحمد فكري مدير عام «صندوق الوطن» بالإنابة، أنه في الحاضر والمستقبل تعتمد جميع الشركات والمصانع والمؤسسات على البرمجة، حيث إنها عامل أساسي لبناء مستقبل مشرق، وأكدت دراسات أن هنالك فئة قليلة في مجال البرمجة لخوف الكثيرين من صعوبة خوض هذه التجربة، ودورنا الأساسي هو تأهيل أبناء الوطن، وتحفيزهم وكسر حاجز الخوف، وإرشادهم واكتشاف الموهوبين وكفاءاتهم حتى يبحروا في هذا المجال، وذلك من خلال برامج متنوعة للطلبة الذين تتراوح أعمارهم ما بين السابعة وحتى الرابعة عشرة، حيث تركز هذه المبادرة على آلية تدريس مختلفة من خلال عرض المواد بطريقة ممتعة ومشوقة، علماً بأن التقديرات تشير إلى أن 60% من الوظائف في المستقبل سوف تتطلب فهماً لمهارات البرمجة الأساسية، ولذلك قام هذا البرنامج بتعليم أساسيات البرمجة لأكثر من 4000 طالب وطالبة في 15 منطقة في جميع إمارات الدولة، وذلك من خلال البرنامج الأساسي، وتخريج 788 طالباً وطالبة من مرحلة الذكاء الاصطناعي، والتي تركز على تعلم مفاهيم الذكاء الاصطناعي، وتطوير الروبوتات وتخريج 488 طالباً وطالبة من المستوى المتقدم، والذي يركز على تعلم أساسيات لغة البرمجة «بايثون».

وأضاف فكري: إن جميع الشركات والمؤسسات تعتمد على أنظمة البرمجة والتي تعد من أحد العوامل الأساسية لبناء مستقبل مشرق، كما أن الدور الأساسي لصندوق الوطن هو التركيز على تأهيل الطلبة وتحفيزهم من خلال عدة مبادرات تم إطلاقها مثل مبادرة «استراحة برمجة»، حيث إنها عبارة عن جلسة دراسية تفاعلية تعرض في بث مباشر عبر الإنترنت، والتي من خلالها يتم عمل مشاريع برمجية مع جميع الطلاب في الدولة، ويتم استضافة عدة شخصيات مهمة لتعريف الطلبة بأهمية البرمجة في القطاعات الرئيسة المختلفة في الدولة.

ومن جانبه، قال الطالب محمد سالم الكعبي أحد خريجين المرحلة المتقدمة من مبادرة المبرمج الإماراتي: «المبادرة عززت في نفسي أن أساس نهضة الوطن هو العطاء المتواصل الذي أسعى من خلاله لترك أثر مجتمعي، وبصمة واضحة في خدمة بلادي وتأدية مهامي، وتسخير مهاراتي في مجالات الذكاء الاصطناعي لرد الجميل للوطن».