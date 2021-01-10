الامارات | شرطة أبوظبي تطلق خاصية الإشعارات العاجلة للسائقين

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تطلق خاصية الإشعارات العاجلة للسائقين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت شرطة أبوظبي خاصية جديدة على تطبيقها للهواتف الذكية، هي خاصية «الإشعارات العاجلة للسائقين»، التي تنبه السائق أثناء الأحوال الجوية المتقلبة (مثل: الأمطار والضباب والأتربة والغبار)، وفي حالات الازدحام المروري.

وقالت إن الهدف من إطلاق هذه الخاصية هو تعزيز سلامة السائقين، وإتاحة الفرصة لهم لاختيار طرق بديلة في وقت مبكر، عند وجود الازدحام المروري.

وذكرت أنه يتوجب على السائق فور تلقي الإشعار الالتزام بقيادة المركبة، وفقاً للسرعة المحددة على طرق إمارة أبوظبي في أوقات تغير الطقس، وهي 80 كم/‏‏‏‏ساعة.

وأشارت إلى أن السرعات تتغير مع تغير الأحوال الجوية، ويتوجب خفضها في الظروف الجوية المتقلبة، مؤكدة أهمية ترك مسافة أمان كافية، وتجنب الضغط الفجائي على الفرامل، ومتابعة النشرة الجوية وإشعارات التطبيق الذكي، للاطلاع على أحوال الطقس، والتقيد بالتعليمات الوقائية.

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