الامارات | تفعيل 14 راداراً في 4 مناطق جنوب رأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل 14 راداراً في 4 مناطق جنوب رأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شرطة رأس الخيمة عن تفعيل 14 جهاز رادار جديداً تعمل بالطاقة الشمسية، في أربعة طرق حيوية في المناطق الجنوبية من الإمارة.

وقال قائد عام شرطة رأس الخيمة، اللواء علي النعيمي، إنه «تم تحديد مواقع أجهزة الرادار وفقاً للتقارير الإحصائية المرورية، والنقاط الساخنة التي تشهد تكرار وقوع الحوادث، حيث تتميز أجهزة الرادار بعملها بالطاقة الشمسية وصديقة للبيئة، إضافة إلى تصويرها المركبات المتجاوزة للسرعات المحددة في الاتجاهين».

وأوضح أنه «تم تركيب خمسة أجهزة رادار في الشارع الممتد بين جسر كدرة إلى منطقة دفتا، حيث تبلغ سرعة الشارع 100 كيلومتر في الساعة، وبسرعة ضبط 121 كيلومتراً في الساعة، كما تم تركيب ثلاثة أجهزة على طريق المنيعي الواقع ضمن حزام المناطق الجنوبية النائية بالإمارة حتى مدينة كلباء، حيث تبلغ سرعة الشارع 100 كيلومتر في الساعة، وبسرعة ضبط 121 كيلومتراً بالساعة».

ولفت إلى أنه تم تركيب جهازين على طريق الشهداء، الذي تبلغ سرعته 100 كيلومتر في الساعة، وبسرعة ضبط 121 كيلومتراً في الساعة، إضافة إلى تركيب أربعة أجهزة رادار على طريق الامارات العابر الجديد في جزئيته الأخيرة، الذي تم افتتاحه، أخيراً، وتبلغ سرعته 120 كيلومتراً في الساعة، وبسرعة ضبط تصل إلى 141 كيلومتراً في الساعة.

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