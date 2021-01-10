الامارات | نادي الإمارات العلمي

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الإمارات العلمي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يرعى نادي الإمارات العلمي في دبي عشرات المواهب المواطنة، ويدعم ابتكاراتها، واستطاع، خلال العام الماضي، الفوز بخمس جوائز شملت ثلاث ميداليات ذهبية وميدالية فضية، وجائزة خاصة في المسابقة الافتراضية للاختراعات العالمية، التي نظمت بالتعاون بين جمعية العلماء الشباب في إندونيسيا وكلية سوبانح جاي في ماليزيا.

وشارك النادي ممثلاً عن دولة الإمارات بأربعة ابتكارات، في الفيزياء التطبيقية والهندسة وتكنولوجيا المعلومات، وفاز بالميدالية الذهبية مشروع إشارة المشاة ذاتية التشغيل، للطالبتين شما العطار وسعاد فيروز. ونال الميدالية الذهبية وجائزة خاصة للتميز من جمعية الإبداع والابتكار الماليزية للمرحلة الثانوية، مشروع تعقب نسبة الصوديوم للرياضيين، للطالبتين مزنا المنصوري واليازية المنصوري.

وحصد الميدالية الذهبية للمرحلة الثانوية، مشروع النظام الآمن للمركبات، للطالبين عبدالله البلوكي ومحمد بن زعل، وكانت الميدالية الفضية لمشروع نظام الإنذار بالوجه البشري - جامعات - الفئات الأخرى (الأنظمة الآمنة)، للطالبات سارة الهاشمي ومشاعل خليل وجواهر أشكناني.

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