الامارات | 18 مليون مسافر عبر منافذ دبي الجوية في عام 2020

شكرا لقرائتكم خبر عن 18 مليون مسافر عبر منافذ دبي الجوية في عام 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجّل عدد المسافرين عبر المنافذ الجوية لإمارة دبي، خلال العام المنقضي، 17 مليوناً و889 ألفاً و183 مسافراً، من القادمين والمغادرين، فيما تخطّى عدد مستخدمي البوابات الذكية حاجز المليون و706 آلاف و619 مسافراً، وفق الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، التي أكدت أن الأرقام تكشف عن خطة ذكية نفذتها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، في ظل الظروف الاستثنائية التي مر بها العالم، إذ تمكنت الإمارات خلالها من تجاوز الأزمة بحلول مبتكرة من أجل مكافحة «كوفيد-19» والتعايش معه.

وأكد مدير عام الإدارة اللواء محمد أحمد المري، أن ما تشهده مطارات دبي من زيادة في أعداد المسافرين منذ عودة الحركة الجوية في يوليو الماضي، يؤكد جاهزية دبي لاستقبال مسافريها من أنحاء العالم ونجاحها في تحقيق مستويات نمو إيجابية، بما وفرته من تطبيق أفضل معايير الصحة والسلامة في العالم بكل مسؤولية ودقة بتعاون وثيق مع السلطات الصحية والهيئات الحكومية وتقديم الدعم والرعاية اللازمة لجعل السفر آمناً، موضحاً أن زيادة أعداد المسافرين خلال عطلة رأس السنة الميلادية تعكس زيادة الثقة بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للتصدي لتداعيات «كورونا» وانتشار السلاسة الجديدة.

وأوضح المري أن إعادة تشغيل البوابات الذكية بمطار دبي الدولي لكل المسافرين المغادرين في «مبنى 3»، جراء الأوضاع العالمية الراهنة، كانت خطوة مهمة وضرورية في تعزيز ثقة المسافرين بدولة الإمارات بشكل عام وإمارة دبي على وجه الخصوص، إذ تتميز هذه البوابات بسرعة الإجراءات وتجنب الانتظار والتواصل المباشر مع مأموري الجوازات، ما يجعلها الوسيلة الأكثر أماناً على المسافرين لضمان أعلى مستويات الصحة والسلامة للجميع.

وأعرب المري عن تقديره للجهود العظيمة التي تبذلها دولة الإمارات لمواجهة تداعيات جائحة «كوفيد-19» وضمان الحماية للجميع، حيث باشرت بإعطاء اللقاح لـ«كوفيد-19» للمواطنين والمقيمين مجاناً ضمن خطة ممنهجة ليتسنى للجميع الحصول عليه بفترة زمنية قياسية، كما أشاد بالجهود التي يبذلها موظفو «إقامة دبي» الذين يعملون في الصفوف الأمامية من أجل توفير أعلى مستويات الراحة والأمان للمسافرين.

وقال اللواء محمد المري: «إننا نعاهد قيادتنا على أن نكون يداً بيد نعمل بروح الفريق الواحد ونبذل أقصى الجهود بتفانٍّ والتزام ومضاعفة الاجتهاد في المواجهة، لدعم جهود دولتنا الغالية لتصبح دولة الإمارات من أفضل دول العالم أمناً وسلامة».

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