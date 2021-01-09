الامارات | محمد بن راشد يطلق كتاباً جديداً بعنوان "عالمي الصغير"

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يطلق كتاباً جديداً بعنوان "عالمي الصغير" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، كتابا جديدا بعنوان "عالمي الصغير" وهو خلاصة تجارب سموه في سنوات الطفولة والشباب أهداه إلى أطفال الإمارات والوطن العربي والعالم .

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على انستغرام: "عالمي الصغير" ... كتابي الجديد، الذي أهديه لكل طفل...القراءة وحب القصص تثري تجارب أطفالنا وتفتح مخيلاتهم للتعرف على ماضينا وحياتنا وكل تجاربنا.

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي: " يشارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم من خلال هذا الكتاب ملايين الأطفال في الإمارات والوطن العربي والعالم ذكريات من سنوات طفولة وشباب سموه، والدروس التي تعلمها من التجارب والمواقف المختلفة التي شكّلت نظرته للحياة ورؤيته للتعامل مع ما تحمله من فرص وتحديات".

ويأتي إطلاق كتاب "عالمي الصغير" الذي تدور قصصه الخمس حول تجارب ومغامرات مرحلة الطفولة والشباب، في إطار حرص سموه على زيادة الوعي بين النشء والشباب، وإعداد جيل واعٍ ومثقف وقادر على تحمّل مسؤولية التطوير في المستقبل.

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