الامارات | شرطة أبوظبي تطلق خاصية الإشعارات العاجلة للسائقين عبر تطبيقها الذكي

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تطلق خاصية الإشعارات العاجلة للسائقين عبر تطبيقها الذكي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت شرطة أبوظبي خاصية جديدة على تطبيقها للهواتف الذكية وهي خاصية “الإشعارات العاجلة للسائقين" والتي تقوم بتنبيه السائقين أثناء الأحوال الجوية المتقلبة مثل الأمطار والضباب والأتربة والغبار و في حالات الازدحام المروري.

وأوضحت شرطة أبوظبي ان الهدف من إطلاق هذه الخاصية هو تعزيز سلامة السائقين وإتاحة الفرصة لهم لاختيار الطرق البديلة في وقت مبكر عند وجود الازدحام المروري .

وذكرت انه يتوجب على السائقين وفور تلقي هذه الإشعارات الالتزام بقيادة المركبة وفقاً للسرعة التي يتم تحديدها على طرق إمارة أبوظبي في أوقات تغير الطقس وهي 80 كم/ساعة .

وأشارت إلى أن السرعات تتغير مع تغير الأحوال الجوية ويتوجب خفضها في الظروف الجوية المتقلبة مؤكدة أهمية ترك مسافة أمان كافية، وتجنب الضغط الفجائي على الفرامل ومتابعة النشرة الجوية واشعارات التطبيق الذكي للاطلاع على أحوال الطقس والتقيد بالتعليمات الوقائية .

ودعت السائقين عند تلقي اشعارات بالازدحام المروري إلى ضرورة التحرك فوراً باختيار الطرق البديلة تجنباً للازدحام لافتة إلى اهتمامها وبالتعاون مع الشركاء بمراعاة متطلبات ومعايير السلامة المرورية كافة وتوفير اللوحات الإرشادية المطلوبة في مناطق التحويلات المرورية، إضافة إلى تحويل حركة المرور إلى طرق يتوفر فيها طاقة استيعابية مناسبة قدر الإمكان.

وحثت السائقين على الالتزام بالقيادة الآمنة ضمن نطاق السرعات المحددة، للحفاظ على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق والالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية التي تعزّز سلامتهم والالتزام بالسرعات للوقاية من الحوادث المرورية التي قد تقع بسبب زيادة السرعات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news