الامارات | "صحة دبي" تستحدث موقعاً جديداً لتقديم لقاح "فايزر"

شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة دبي" تستحدث موقعاً جديداً لتقديم لقاح "فايزر" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استحدثت هيئة الصحة بدبي موقعاً جديداً لتقديم لقاح "فايزر-بايونتيك"، المجاني الاختياري، للمواطنين والمقيمين.

وأوضحت الهيئة أنها أضافت مركز الصفا الصحي، بعدما شهدت مراكز الهيئة طلباً كبيراً على التطعيم منذ إطلاق الحملة، نهاية العام الماضي.

وحسب الهيئة، أصبح عدد المراكز التي تقدم اللقاح في المرحلة الأولى للفئات المحددة، سبعة مراكز هي: الصفا الصحي، ومركز زعبيل للرعاية الصحية، والمزهر للرعاية الصحية، وند الحمر للرعاية الصحية، والبرشاء للرعاية الصحية، إلى جانب مركز فحص اللياقة الطبية في أبتاون مردف، ومركز مستشفى حتا.

وتستهدف "صحة دبي"، ضمن خطتها، أربع فئات رئيسة للتطعيم، تضم الفئة الأولى كبار المواطنين، وكبار السن من المقيمين (60 سنة فما فوق)، وأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم، والفئة الثانية تشمل خط الدفاع الأول في القطاعين الحكومي والخاص، فيما تضم الفئة الثالثة العاملين في المهن الحيوية الأخرى، بينما تُعنى الفئة الرابعة بكل من يرغب في تلقّي اللقاح.

وبالنسبة لإجراءات التسجيل وحجز مواعيد الحصول على التطعيم، الذي سيتم على جرعتين لكل شخص، فقد خصصت الهيئة التسجيل من خلال قناتين، هما: تطبيق الهيئة على الهواتف الذكية (DHA)، ومركز الاتصال على الرقم المجاني الموحّد 800342.

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