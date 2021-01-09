الامارات | تفعيل "درب" خلال أوقات الذروة في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل "درب" خلال أوقات الذروة في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فعل مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي نظام "درب" للتعرفة المرورية عبر أربع بوابات تقع على الجسور الأربعة المؤدية إلى مدينة أبوظبي، وذلك خلال أوقات الذروة من 7-9 صباحاً ومن 5-7 مساء، بواقع 4 دراهم لكل عبور.

وقال مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي "يأتي ذلك لتعزيز انسيابية حركة الطرق وتشجيع أفراد المجتمع على استخدام وسائل النقل البديلة.

كما أتاح المركز لتسجيل في "درب" وإنشاء الحسابات عبر زيارة الموقع الالكتروني: http://darb.itc.gov.ae أو عبر تطبيق "درب".

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