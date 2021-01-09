الامارات | انتقال الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بأم القيوين للمبنى الجديد

شكرا لقرائتكم خبر عن انتقال الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بأم القيوين للمبنى الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عن انتقال مركز سعادة المتعاملين لخدمات الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في أم القيوين، إلى منطقة الرملة "2" بعد استيفاء مرحلة إنجاز المبنى وفق أفضل المعايير والمواصفات العالمية للبدء في استقبال المتعاملين وتقديم جميع خدمات الهيئة المتعلقة بالهوية والجنسية وجوازات السفر وخدمات الإقامة وشؤون الأجانب بدءاً من يوم الأحد القادم الموافق 10 يناير 2021.

وفي إطار سعي الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية لتحسين تجربة المتعامل وزيادة معدلات الإنجاز، أعلنت الهيئة عن انتقال مركز سعادة المتعاملين من فرعه السابق بمركز شرطة فلج المعلا إلى "مركز الخدمات الحكومية"، حيث سيقدم المركز من مقره الجديد بفلج المعلا خدمات أذونات الدخول والإقامة بأنواعها.

وأوضحت الهيئة أن الانتقال إلى المقار الجديدة جاء تعزيزاً لمسيرة التطوير الحكومي التي تتناول مختلف جوانب رحلة المتعاملين لإثراء تجاربهم وفق منظومة التميز لتحقيق سعادتهم، وتعزيزاً للنقلة النوعية التي تستهدفها الهيئة لاستمرارية تحسين خدماتها المقدمة عبر مراكزها الممتدة في مختلف إمارات الدولة، وعلى النحو الذي ينعكس إيجاباً في تعزيز معدلات الأداء وجودة المخرجات.

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