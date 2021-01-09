الامارات | تفعيل 14 راداراً بالطاقة الشمسية في رأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل 14 راداراً بالطاقة الشمسية في رأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شرطة رأس الخيمة عن تفعيل 14 جهاز رادار جديد تعمل بالطاقة الشمسية بداية من الغد في أربع طرقات حيوية في المناطق الجنوبية من الإمارة حفاظاً على السلامة المرورية لمستخدمي الطرقات للحد من الحوادث المرورية التي تخلف خسائر في الأرواح والممتلكات.

وقال قائد عام شرطة رأس الخيمة، اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، إن تركيب أجهزة الرادار الجديدة يأتي حرصا على تعزيز قواعد وأسس السلامة المرورية في الشوارع وإلزام مستخدميها بالسرعات القانونية باعتبار أن السرعات الزائدة تشكل أحد أبرز مسببات الحوادث المرورية التي تخلف خسائر بشرية ومادية وتحصد الأرواح.

وأضاف، أنه تم تحديد مواقع أجهز الرادار وفقا للتقارير الاحصائية المرورية والنقاط الساخنة التي تشهد تكرار وقوع الحوادث، حيث تتميز أجهزة الرادار بعملها بالطاقة الشمسية وصديقة للبيئة، إضافة إلى تصويرها المركبات المتجاوزة للسرعات المحددة في الاتجاهين.

وأوضح، أنه تم تركيب خمس أجهزة رادار في الشارع الممتد بين جسر كدرة جنوبي رأس الخيمة إلى منطقة دفتا، حيث تبلغ سرعة الشارع 100 كيلو مترا في الساعة وبسرعة ضبط 121 كيلو متراً في الساعة، كما تم تركيب ثلاثة أجهزة رادار على طريق المنيعي الواقع ضمن حزام المناطق الجنوبية النائية بالإمارة حتى مدينة كلباء حيث تبلغ سرعة الشارع 100 كيلومتراً في الساعة وبسرعة ضبط 121 كيلومترا بالساعة.

ولفت إلى أنه تم تركيب جهازين على طريق الشهداء الذي تبلغ سرعته 100 كيلومترا في الساعة وبسرعة ضبط 121 كيلومترا في الساعة، إضافة إلى تركيب أربعة أجهزة رادار على طريق الامارات العابر الجديد في جزئيته الأخيرة والذي تم افتتاحه أخيراً، أمام حركة السير وتبلغ سرعته 120 كيلومترا في الساعة وبسرعة ضبط تصل إلى 141 كيلومترا في الساعة.

وذكر النعيمي، أنه يجب على مستخدمي الطرق وقائدي المركبات احترام الأنظمة والقوانين والتقيد بالسرعات المحددة في كافة الشوارع للمساعدة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية الرامية لجعل الطرق أكثر أمانا والحد من وقوع الحوادث المرورية والمحافظة على السلامة العامة للجمهور.

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