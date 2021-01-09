"استشاري الشارقة" يقر توصياته بشأن هيئة الإذاعة والتلفزيون

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال جلسته الثامنة التي عقدها أمس الأول بمقره ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر برئاسة علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري أهمية مواصلة الجهود في عملية التوطين بمختلف الوظائف، كما أقر توصياته بشأن سياسة هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.

وقد بدأت الجلسة بتوجيه سؤال برلماني إلى دائرة الموارد البشرية بحكومة الشارقة من جانب عضو المجلس الدكتور إسماعيل كامل البريمي حول جهود الدائرة في استقطاب المواطنين للعمل بالوظائف المتاحة في دوائر وهيئات حكومة الشارقة والشركات من القطاع الخاص شبه الحكومية بحضور الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية وسعادة عبدالله المشوي مدير دائرة الموارد البشرية.

وأشار الدكتور طارق سلطان بن خادم إلى الجهود المتواصلة من دائرة الموارد البشرية في تأهيل وتوظيف المواطنين وإيجاد الوظائف المناسبة عملا بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ورؤيته في توفير وظيفة لكل مواطن ومواطنة، لافتا إلى أن الدائرة منذ 2016 وضعت أول لائحة تنفيذية لقانون الموارد البشرية وتم استحداث نظام التعيين على العقد المؤقت /أ ، ب/ الذي يسمح بالتعيين للمواطنين وغير المواطنين بمكافأة شاملة شهرية لمدة معينة وبعدد ساعات معينة وتم تحديد المكافأة وفقاً للشهادة العلمية والخبرة وكان التعيين على هذا النظام وفقاً لاحتياج الجهة الحكومية دون تدخل الدائرة إلا في تحديد قيمة المكافأة من خلال التدقيق على المستندات الخاصة بالتعيين.

ونوه إلى أنه في مطلع العام 2019 تم تقنين التعيين على هذا النظام وتطبيق منظومة المقابلات الوظيفية بحيث تكون أولوية التعيين للمواطنين ومن ثم غير المواطنين في حال عدم توفر التخصص المطلوب ، مشيرا إلى أن من مميزات التعيين على هذا النظام أنه يمنح المواطن إمكانية لزيادة الدخل وكذلك يمنحه الخبرة المناسبة وتكون له أولوية التعيين على أنظمة التعيين الدائمة بالجهة التي يعمل بها في حال توفر الشاغر أو المستحدث الذي يتناسب مع مؤهله وخبرته.

وأوضح أنه في عام 2107م تم تعيين 1380 مواطنا في مختلف الوظائف وفي عام 2018م تم تعيين 1914 مواطنا وفي عام 2019م تم تعيين 2876 مواطنا، لافتا إلى أنه تم الاستفادة كذلك من نظام المكافآت الشاملة خلال عام 2019م حيث تم تعيين 415 في مدينة الشارقة و170 في المنطقة الشرقية و34 في المنطقة الوسطى .

بعدها أقر المجلس خلال الجلسة مشروع توصياته بشأن مناقشة سياسة هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون في إمارة الشارقة والوارد من لجنة إعداد مشروع التوصيات.