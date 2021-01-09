الامارات | بالفيديو.. انقاذ مواطن على قمة جبلية في العقة بالفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. انقاذ مواطن على قمة جبلية في العقة بالفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنقذت شرطة الفجيرة مواطن في العقد الثالث من عمره بعد أن أصيب خلال ممارسته رياضة صعود الجبال بمنطقة العقة.

وتمكنت شرطة الفجيرة بالتعاون مع فرق البحث والانقاذ والدفاع المدني بالفجيرة من انقاذه بعد أن أصيب خلال ممارسته رياضة صعود الجبال بمنطقة العقة في الفجيرة.

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