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الامارات | بالفيديو.. انقاذ مواطن على قمة جبلية في العقة بالفجيرة

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سمية الحمادي.الفجيرة 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنقذت شرطة الفجيرة مواطن في العقد الثالث من عمره بعد أن أصيب خلال ممارسته صعود الجبال بمنطقة العقة.

وتمكنت شرطة الفجيرة بالتعاون مع فرق البحث والانقاذ والدفاع المدني بالفجيرة من انقاذه بعد أن أصيب خلال ممارسته رياضة صعود الجبال بمنطقة العقة في الفجيرة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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