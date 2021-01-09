5 مقترحات برلمانية لاستقطاب المواطنين للتدريس

ابوظبي - سيف اليزيد - ناصر الجابري (أبوظبي)

أكدت الدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، على أهمية العمل لجذب الكفاءات المواطنة لمهنة التعليم والمحافظة عليهم في الجامعات، حيث قدمت 5 اقتراحات مؤخراً إلى معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، بشأن استقطاب الكفاءات للعمل في تدريس الجامعات.

وأشارت الطنيجي إلى أن الاقتراحات البرلمانية تشمل رفع الراتب الأساسي لعضو هيئة التدريس ليتناسب مع وضعه الاجتماعي والمادي، وليكون منافساً لبقية الوظائف في المؤسسات والوزارات الاتحادية الأخرى، إضافة إلى احتساب علاوة الترقية الأكاديمية في الراتب الأساسي وعدم إلغائها عند التكليف بالعمل الإداري، حيث إذا تم التكليف بالوظيفة الإدارية يتم إلغاء العلاوة الأكاديمية، بما يؤدي إلى التركيز للارتقاء في الجانب الإداري عوضاً عن الجوانب الأكاديمية والبحثية والعلمية، والتي تتطلب حوافز تشجيعية تسهم في التوجه نحو تعزيز دور الكفاءات في الجانب العلمي.

ولفتت إلى أهمية الحصول على دعم المدارس الخاصة المتميزة بشأن تقديم خصومات ومنح دراسية لأبناء أعضاء هيئة التدريس، إضافة إلى منح أعضاء هيئة التدريس بدل تذاكر السفر لهم ولأسرهم، أسوة بعدد من المؤسسات الاتحادية الأخرى، بما يعزز من وجود المواطنين في الجامعات الحكومية واستمراريتهم في التدريس، حيث يوجد تفاوت في القرارات بين الجامعات بشأن تذاكر السفر، بما يستدعي توحيد الحوافز.

وأوضحت الطنيجي، أن المقترحات تشمل أيضاً تخفيض نصاب التدريس وخاصة للأستاذ المساعد من 24 ساعة تدريسية إلى 18 ساعة وتقليلها إلى 12 ساعة لمن يشارك في البحوث الممولة، لكي يتمكن من الإسهام في البحث العلمي وتقديم الدراسات الاستشارية لمؤسسات المجتمع، خاصة مع تطلب هذه الدراسات والأبحاث لوقت لإنجازها وتقديم الخدمة المجتمعية العلمية، حيث يمثل إعادة النظر في الرواتب والبدلات والحوافز لأعضاء هيئة التدريس العاملين في قطاع التعليم العالي، عنصراً فاعلاً لاستقطاب المزيد من الكوادر الراغبة في خدمة أبناء الوطن.

وبينت، وجود عدد من أعضاء هيئة التدريس المواطنين والمتميزين، الذين فضلوا الالتحاق بوظائف تقدم امتيازات مادية أفضل تناسب مؤهلاتهم الأكاديمية وخبراتهم وتدعم وضعهم الاجتماعي والمادي، وهو ما يبرز ضرورة إيجاد مبادرات وبرامج وسياسات تسهم في رفع نسبة الكادر المواطن العامل في مجال التدريس بالجامعات، بما يتواكب مع رؤى وتطلعات الدولة وخططها المستقبلية تجاه تعزيز البحث العلمي في المؤسسات الأكاديمية وإشراك المواطن في مسيرة النهضة العلمية.