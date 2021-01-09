سحمي الأحبابي.. ملحمة وطنية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

حققت الإمارات مكانتها المرموقة عالمياً في المجالات كافة، بسواعد الرعيل الأول من أبنائها الذين تحملوا الصعاب لوضع أسس المشاريع التي تحولت إلى صروح عملاقة.

ويعتبر سحمي بن جابر الأحبابي واحداً من أبناء الوطن الذين أسعدهم الحظ، ونهلوا من حكمة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وعملوا برؤيته، وساروا على دربه، وعاصروا مراحل التطور والازدهار وكتب التاريخ أسماءهم بأحرف من نور في سجل الوطن، تقديراً لدورهم المهم في بناء الوطن.

رفقاء الدرب

نشأ سحمي الأحبابي أحد رفقاء درب «المؤسس»، على الانتماء للوطن والولاء للقيادة، كما كان الأخ والصديق الذي لم يغب عن مجالس الشيخ زايد، وكرس حياته لخدمة وطنه وتأثر بشخصية الشيخ زايد وتعلم من مدرسته الصبر والإخلاص والعزيمة، وسار على نهجه وكان هدفه الرئيس رفعة الوطن وخدمة المواطنين.

ولد سحمي الأحبابي سنة 1919 وتنقل من بين أبوظبي والعين مع عائلته، وتعلم مبادئ القراءة والكتابة والحساب في الكتاتيب التي كانت النافذة الوحيدة للتعليم وقتها، قبل العمل بالتعليم النظامي وافتتاح المدارس في مختلف إمارات الدولة، ومثل أبناء جيله في ذلك الوقت، حفظ أجزاء من القرآن الكريم، ونشأ على قيم أسرية راسخة، من بينها تقدير الصغير للكبير، وإعلاء شأن العائلة، والولاء للقيادة.

عادات وتقاليد

وعن نشأته قال في حوار صحفي قبل رحيله: حياة البدو والقبائل لها طابع خاص ونحن أبناء هذه الدولة استطعنا أن نحافظ على هذه الطباع وتمسكنا بعاداتنا وطباعنا ونقلناها للأجيال الشابة، مشيراً إلى الإنجازات التي تحققت في مدينة العين في عهد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وعصر الاتحاد، وقال إن المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، حول الصحراء إلى بساتين برؤيته وسياسته ودعمه للمواطنين.

الصيد بالصقور

بسبب نشأته البدوية أتقن في سن مبكرة الصيد بالصقور، ورافق المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في العشرات من رحلات الصيد بالصقور، حيث ارتبط الشيخ زايد بالصقور بشكل عام، ورياضة الصيد بالصقور ارتباطاً وثيقاً، باعتبارها من أهم الرياضات التي توارثها الأبناء عن الآباء والأجداد في منطقة الخليج والجزيرة العربية، كما كانت من هواياته سباقات الهجن والشعر.

وفي حوار صحفي قبل رحيله قال سحمي بن جابر الأحبابي: سافرت مع الشيخ زايد معظم الرحلات إلى الهند وباكستان وكان، طيب الله ثراه، يهوى صيد «الحباري»، وهي من أنواع الطيور التي يهواها الصقر وكنا نصطاد حتى وقت الظهيرة، ونرجع إلى مقر إقامتنا، وكانت الرحلة تستمر شهراً تقريباً.

وأضاف، رحمه الله: كانت صحبة القائد المؤسس لها مذاق خاص، وكنت أرافقه معظم الرحلات، وكانت لا تنقطع بيننا صلات المودة والتزاور المستمرة مثلي مثل بقية الشعب والمقيمين.

دور وطني

عايش سحمي بن جابر الأحبابي تأسيس «الاتحاد» منذ البدايات، وعمل بتوجيهات من القائد المؤسس من أجل تحقيقها على أرض الواقع، وكانت فكرة «اتحاد الإمارات» راسخة في فكره وآمن بها لارتباطه الشديد بالمغفور له الشيخ زايد، وكانت سعادته لا توصف يوم إعلان قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر 1971، وكثيراً ما وصفه بالحدث الأهم في المنطقة، ويؤكد الرؤية الثاقبة للشيخ زايد واستشرافه للمستقبل وحرصه، طيب الله ثراه، على الاتحاد كسبيل وحيد لرفاهية أبناء الإمارات.

سمعة حميدة

ارتبطت مسيرة سحمي بن جابر الأحبابي الذي فارق الحياة في 24 مايو 2012 تاركاً سمعة حميدة له ولعائلته، ومسيرة حافلة من العطاء للوطن والولاء للقيادة الرشيدة بمسيرة القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فنهل من حكمته وعمل برؤيته، وسار على دربه، وكان يعرض تطلعات المواطنين بصدق وأمانة للقيادة الحكيمة، كما كان يقترح الحلول التي كانت تأخذها القيادة بعين الاعتبار، وسعى جاهداً لتقوية روابطه مع المواطنين، وحظي بسمعة طيبة بين الجميع.