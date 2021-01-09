برنامج لمراقبة متبقيات المبيدات بمزارع النخيل في أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - إبراهيم سليم (أبوظبي)

أبلغت هيئة الزراعة والسلامة الغذائية أبوظبي، منتجي ومزارعي نخيل التمر، بأنه سيتم التعامل مع عينات التمور ضمن برنامج مراقبة متبقيات المبيدات خلال الموسم القادم 2021 وفقاً للآتي: «أنه في إطار تعزيز الممارسات الزراعية الجيدة المتعلقة باستخدام المبيدات الزراعية، تقوم الهيئة بأخذ عينات بشكل عشوائي من التمور المنتجة محلياً وتحليلها مخبرياً لمعرفة تركيز متبقيات المبيدات فيها، وبما يضمن اتباع الممارسات الجيدة عند استخدام المبيدات في المزرعة، والالتزام بفترة الأمان قبل جني التمور، وبالتالي سلامتها للاستهلاك».

وبناء على ذلك، أشارت الهيئة للمزارعين عبر وسائل التواصل، إلى أنه سيتم أخذ العينات والتعامل مع نتائج التحليل المخبري للتمور وفق الآتي: سيتم أخذ العينات من التمور الموردة لشركة الفوعة حتى ظهور نتائج التحليل المخبري وسيتم التعامل مع تلك التمور. - نتائج العينات المطابقة: يتم التصرف من قبل شركة الفوعة بمنتجات المزرعة من التمور والتعامل معها بشكل طبيعي كأي منتج آخر. - نتائج العينات غير المطابقة «العينة الأولى». كما سيتم إتلاف كافة منتجات التمور المحجوزة للمزرعة التي أخذت منها تلك العينات على نفقة صاحب المزرعة وفق إجراءات مركز إدارة النفايات بأبوظبي، وإرسال صورة عن شهادة الإتلاف إلى الهيئة. كما سيتم إرسال رسالة نصية لصاحب المزرعة بشأن وجود متبقيات للمبيدات أكثر من الحدود المسموحة في التمور الخاصة بمزرعته والموردة لشركة الفوعة، وسيتم أخذ عينة تمور ثانية من المزرعة للتحقق من مستويات متبقيات المبيدات في منتجات التمور لمزرعته، كما سيجري القيام بزيارة إلى المزرعة بهدف التقصي عن أسباب تلوث منتجات التمور بمتبقيات المبيدات أكثر من الحدود المسموحة، وأخذ عينة تمور من المزرعة وتحليلها، كون المزرعة تعتبر وحدة إنتاجية واحدة ما لم يكن هناك تمييز واضح في معاملة أشجار النخيل في المزرعة بتقسيمها إلى وحدات إنتاجية مختلفة. ولفتت الهيئة إلى أنه سيتم حجز أية تمور موجودة في المزرعة وقت زيارة التقصي لحين ظهور نتائج التحليل لعينة التمور الثانية، وكذلك إرسال رسالة نصية ثانية لصاحب المزرعة بنتيجة التحليل (مطابق أو غير مطابق، والإجراء المطلوب)، وأشارت الهيئة إلى أنه إذا كانت نتيجة التحليل الثانية مطابقة: تتم مخاطبة شركة الفوعة باستئناف تسلم وتسويق التمور من المزرعة. أما في حال إذا كانت نتيجة التحليل الثانية غير مطابقة: ستتم مخاطبة شركة الفوعة بالاستمرار بعدم تسلم التمور من تلك المزرعة لجميع الأصناف، مع إتلاف كميات التمور المحجوزة في المزرعة على نفقة صاحب المزرعة وفق إجراءات مركز إدارة النفايات بأبوظبي، وتحرير مخالفة للمزرعة استناداً إلى قرار اللجنة التنفيذية رقم 3 (ج) 8 لسنة 2006 بند رقم 9 بشأن استخدام مبيدات غير معتمدة أو رش كميات أكبر من المصرح به.