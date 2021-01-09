20 ألف كجم أسماك تستقبلها أسواق رأس الخيمة

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

استقبلت أسواق السمك في رأس الخيمة 20600 كجم من الأسماك البحرية المختلفة، وذلك خلال الأشهر التسعة الماضية، مقدمة في ذلك خيارات واسعة ومتنوعة للجمهور المستهلك على اختلافه.

وتتسم أسواق رأس الخيمة للأسماك بالتنوع الكبير في طرحها للمنتجات البحرية السمكية التي تأتي بأحجام وأشكال متنوعة جراء عمليات الصيد المتواصلة التي يقوم بها الصيادون في الإمارة ممن تجود عمليات الصيد لديهم بأنواع مختلفة من الأسماك المحلية، والتي تزود الأسواق بالكميات الطازجة بشكل يومي، خلال فترات مختلفة من اليوم، بالإضافة إلى الوارد من الأسواق الخارجية. وقالت شيماء الطنيجي مدير إدارة الصحة العامة في بلدية رأس الخيمة لـ«الاتحاد»: « إن أسواق رأس الخيمة للأسماك تتمتع بطرحها للأنواع المختلفة من المنتجات البحرية المحلية التي يتم تزويدها بها بشكل يومي وفي مختلف الأوقات من اليوم جراء عمليات الصيد المختلفة للصيادين».

وذكرت أن الأسواق تطرح المنتجات البحرية الطازجة القادمة مباشرة من البحر إلى منافذ البيع بعد التحقق من استيفائها للاشتراطات الصحية، والتي تقدم خيارات واسعة للمستهلك المحلي وغيرهم ممن تتنوع ثقافاتهم وجنسياتهم. ولفتت إلى أن أسواق السمك في الإمارة تطرح أيضاً خيارات أخرى للمنتجات البحرية والأسماك القادمة من خارج الإمارة لتوفر للمستهلكين خيارات أوسع وأشمل فضلاً عن القادمة من الدول المختلفة، لتقدم بذلك تجربة تسوق مذهلة والتي تختلف بحسب المواسم والأشهر من العام. وأشارت إلى أن الأسواق استقبلت، خلال فترة الأشهر التسعة الماضية نحو 20600 كجم من الأسماك منها 12000 القادمة من داخل الإمارة من عمليات الصيد اليومية، و8600 كجم القادمة من خارج الإمارة، والتي تم التحقق من استيفائها كافة الاشتراطات ومدى صلاحيتها للاستهلاك الأدمي من قبل فرق التفتيش والرقابة التابعة للدائرة لتقديم أفضل المنتجات الطازجة للمستهلكين.

وأكدت أن الصحة العامة تحرص على مواصلة تلك الأسواق تقديم أفضل أنواع المنتجات البحرية عبر تكثيف الرقابة الميدانية، وتواجد المراقبين الدائمين في الأسواق ممن يشهدون كافة المراحل التي تمر بها الأسماك، وغيرها من المنتجات البحرية ابتداءً من وصولها إلى مناطق المزادات حتى طرحها في دكك البيع وتسلمها مستوفية الاشتراطات في أيدي المستهلكين.